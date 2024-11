Saranno ospiti Beach Park di Giovino (Cz) per una serata d'autore. Per le sonorità latine il Manita Loka Tour sbarca a Le B Club di Gizzeria Lido

È piena estate e fa caldo, anzi caldissimo. Però, poco importa se dovrai fare una fila chilometrica per entrare poco importa se tornerai a casa con le Nike nuove piene di sabbia, poco importa se suderai tutto quello che hai bevuto durante la festa. È sabato sera e andrai a ballare. E dove si balla?

Nel Catanzarese, sulla “East and west Coast”, i locali e i lidi fanno a gara per aggiudicarsi l’artista più importante e questa sera sugli stage saliranno alcuni dei mattatori della scena musicale contemporanea italiana che hanno raccolto milioni di visualizzazioni e streaming.

Evento straordinario per l’ottavo capitolo della Summer 2023 targata Miraya. Gli ospiti del Beach Park di Giovino (Cz) saranno Tony Effe e Rose Villain. La voce del trapper romano che ha raggiunto il successo con la Dark Polo Gang quest’estate sta passando nelle radio e negli impianti dei lidi di tutta Italia con il successo in collaborazione con Emma “Taxi sulla luna”. Mentre la cantautrice, insieme al collega Achille Lauro, ha portato nel panorama musicale italiano uno dei tormentoni di questa stagione “Fragole”. Invece per chi ama le sonorità latine, il Manita Loka Tour sbarca a Le B Club di Gizzeria Lido. Un party reggaeton-hip hop-dembow, dove fino alle 00.45 le donne potranno entrare gratuitamente. Ecco dove si balla.