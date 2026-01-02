Il 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.

La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi. Anche la Calabria aderisce all’iniziativa con l’apertura gratuita di diversi musei e parchi archeologici. Ecco quali.

Catanzaro

  • Museo archeologico lametino, Lamezia Terme
  • Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Cosenza

  • Galleria nazionale di Cosenza
  • Museo archeologico nazionale di Amendolara
  • Parchi archeologi di Crotone e Sibari - Parco Archeologico della Sibaritide (Cassano all’Ionio)
  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo archeologico nazionale della Sibaritide (Cassano all'Ionio)

Crotone

  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Le Castella, Isola di Capo Rizzuto
  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo archeologico nazionale di Crotone
  • Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone

Reggio Calabria

  • Chiesa di San Francesco d'Assisi, Gerace
  • La Cattolica di Stilo
  • MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
  • Museo archeologico di Metauros, Gioia Tauro
  • Museo di Palazzo Nieddu del Rio, Locri
  • Museo e Parco archeologico dell'antica Kaulonìa, Monasterace
  • Museo e Parco archeologico di Bova Marina
  • Museo e Parco archeologico nazionale di Locri

Vibo Valentia

  • Museo archeologico nazionale 'Vito Capialbi' Vibo Valentia
  • Museo nazionale di Mileto