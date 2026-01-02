La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi a livello nazionale. Ecco i musei e parchi archeologici calabresi pronti ad aprire le porte gratuitamente ai visitatori
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Il 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso.
La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi. Anche la Calabria aderisce all’iniziativa con l’apertura gratuita di diversi musei e parchi archeologici. Ecco quali.
Catanzaro
- Museo archeologico lametino, Lamezia Terme
- Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia
Cosenza
- Galleria nazionale di Cosenza
- Museo archeologico nazionale di Amendolara
- Parchi archeologi di Crotone e Sibari - Parco Archeologico della Sibaritide (Cassano all’Ionio)
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo archeologico nazionale della Sibaritide (Cassano all'Ionio)
Crotone
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Le Castella, Isola di Capo Rizzuto
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo archeologico nazionale di Crotone
- Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone
Reggio Calabria
- Chiesa di San Francesco d'Assisi, Gerace
- La Cattolica di Stilo
- MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria
- Museo archeologico di Metauros, Gioia Tauro
- Museo di Palazzo Nieddu del Rio, Locri
- Museo e Parco archeologico dell'antica Kaulonìa, Monasterace
- Museo e Parco archeologico di Bova Marina
- Museo e Parco archeologico nazionale di Locri
Vibo Valentia
- Museo archeologico nazionale 'Vito Capialbi' Vibo Valentia
- Museo nazionale di Mileto