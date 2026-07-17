Registi, attori, giurati, studenti, professionisti e spettatori condivideranno gli stessi spazi, gli stessi sentieri e gli stessi momenti, dando vita a una comunità temporanea

Il Pollino Film Festival torna per la sua sesta edizione, in programma dal 24 al 26 luglio, inaugurando una nuova casa che segna un'importante evoluzione del progetto: Masistro Park, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

Dopo cinque anni di crescita, il festival compie un passo significativo scegliendo uno spazio immerso nella natura che ne interpreta pienamente la visione. Un luogo in cui il cinema incontra il paesaggio e diventa esperienza condivisa.

Cosa succede quando un festival smette di essere soltanto una rassegna cinematografica e diventa un luogo da abitare?

È da questa domanda che prende forma la nuova edizione. Per tre giorni Masistro Park ospiterà proiezioni di cortometraggi, masterclass, escursioni guidate, concerti, teatro nella natura e momenti di incontro, trasformando il Pollino Film Festival in un'occasione di confronto tra autori, pubblico e territorio.

Qui il cinema non è soltanto un appuntamento serale, ma un'esperienza che accompagna l'intera giornata. Registi, attori, giurati, studenti, professionisti e spettatori condivideranno gli stessi spazi, gli stessi sentieri e gli stessi momenti, dando vita a una comunità temporanea in cui il dialogo tra persone, paesaggio e linguaggio cinematografico diventa parte integrante dell'esperienza.

Giovedì 24 luglio

Ad aprire il festival, giovedì 24 luglio alle 9.30, sarà l'escursione guidata alla scoperta di Masistro insieme ad Antonello Viola, guida ufficiale della manifestazione, seguita dal brunch curato da Emis Bakery, appuntamento che accompagnerà tutte le giornate del festival.

Alle 15.00 il regista Antonio La Camera condurrà la masterclass "Il cinema come forma di spiritualità: come nasce uno sguardo cinematografico", accompagnata dalla retrospettiva del suo cortometraggio "Las memorias perdidas de los árboles", vincitore della Settimana Internazionale della Critica nel 2023.

A seguire, alle 17.30, Matteo Delai racconterà l'esperienza del Desenzano Film Festival e del progetto Kinocaravan, mentre Gabriele Spataro porterà nel bosco la narrazione teatrale Sommerliebi.

La serata si concluderà dalle 21.30 con la prima proiezione dei cortometraggi in concorso, presentata da Alessandro Cosentini.

Venerdì 25 luglio

Il 25 luglio sarà dedicato al rapporto tra corpo, natura e cinema.

Dopo l'escursione con Wilderness Life Italia e il brunch condiviso, dalle 15.00 Roberto Scorza terrà una masterclass di recitazione immersa nel paesaggio del Pollino.

Per tutto il pomeriggio il dottor Salvatore Di Tommaso proporrà "Osteopatia tra i faggi", sessioni di osteopatia biodinamica all'aperto.

Seguirà, alle 17.30, la masterclass di Marsio Bellizzi, mentre al tramonto Roberto Cherillo presenterà Verne, un concerto che intreccia musica, memoria e spiritualità.

In chiusura, dalle 21.30, una nuova selezione di cortometraggi condotta da Alessandro Cosentini.

Sabato 26 luglio

La giornata conclusiva, 26 luglio, si aprirà con una nuova escursione guidata da Antonello Viola, seguita dal brunch.

Dalle 15.00 le registe Giulia Cosentino ed Elena Rebeca Carini guideranno la masterclass "Due sguardi sul reale. Documentario, memoria e identità.", dedicata al ruolo femminile nella regia contemporanea.

Seguirà la presentazione del fumetto Scusa 94, prima dell'incontro alle 19.00 con Fabrizio Nucci, protagonista della masterclass "Produrre cinema in Calabria: partire da zero e costruire opportunità sul territorio", dedicata alle sfide e alle possibilità della produzione cinematografica indipendente.

A chiudere il festival saranno la proiezione finale dei cortometraggi in concorso e la cerimonia di premiazione.

La giuria

A valutare i cortometraggi in concorso sarà una giuria composta da registi, autori e professionisti del settore che, attraverso percorsi e sensibilità differenti, condividono una comune visione del cinema come strumento di ricerca, racconto e dialogo.

La giuria della sesta edizione è composta da:

Gaetano Maffia

Antonio La Camera

Paolo Baiguera

Elena Rebeca Carini

Giulia Cosentino

Lorenzo Pallotta

I premi

Al termine del Festival saranno assegnati i riconoscimenti della nuova edizione:

Grande Pino Loricato

Pino Loricato d'Oro

Pino Loricato d'Argento per il Miglior Cortometraggio Calabrese

Premio della Giuria Giovani

La sesta edizione rappresenta un nuovo punto di partenza per il festival. Il trasferimento a Masistro Park rafforza l'identità di un progetto che negli anni è cresciuto valorizzando il territorio attraverso il linguaggio cinematografico e costruendo una rete di autori, professionisti e realtà culturali provenienti da tutta Italia.

Dal 24 al 26 luglio, tra i faggi secolari di Masistro, il Pollino Film Festival invita il pubblico a vivere il cinema come esperienza condivisa, in un luogo dove il paesaggio non fa da sfondo alle storie, ma diventa parte del racconto.