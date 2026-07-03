La cittadina reggina si prepara ad accogliere artisti da tutta Italia e dall’estero. Il tema scelto per questa edizione è "Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto"

La cittadina di Taurianova si prepara ad accogliere l'11° "Concorso Internazionale dei Madonnari", in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, appuntamento che richiama artisti da tutta Italia e dall'estero. Il tema scelto per questa edizione è "Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto", un invito rivolto agli artisti a raccontare il presente attraverso "uno sguardo capace di riconoscere il sacro nella quotidianità, la dignità nel dolore e la speranza nelle relazioni umane", spiegano i promotori dell'evento.

Il concorso, ideato e organizzato dall'Associazione Amici del Palco, continua a consolidare il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale dell'arte madonnara grazie a una rete sempre più ampia di collaborazioni e scambi culturali. Tra le novità più significative dell'edizione 2026 figura il patrocinio della Città di Curtatone (Mantova) e il rafforzamento della collaborazione con il suo storico concorso dei Madonnari delle Grazie, il più antico d'Italia nel settore.

«Ogni collaborazione nasce da un rapporto costruito nel tempo. Il patrocinio della città di Curtatone è motivo di grande orgoglio perché unisce idealmente due manifestazioni accomunate dalla volontà di custodire e rinnovare la tradizione madonnara. Continueremo a investire su relazioni che fanno crescere il concorso e tutto il movimento artistico», dichiara il presidente dell'Associazione Amici del Palco, Giacomo Carioti. In questa ottica, il concorso di Taurianova, continua a sviluppare una rete di collaborazioni anche con altri importanti manifestazioni italiane e internazionali, tra cui Nocera, Nicosia e il festival "Bella Via" di Monterrey, in Messico.