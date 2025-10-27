Venerdì 7 novembre in Piazza Castello il borgo si anima con musica dal vivo, show cooking, vini del territorio e specialità locali per celebrare la stagione dei raccolti e della vendemmia

Torna la Festa d’Autunno a Motta Santa Lucia (CZ), manifestazione già alla quarta edizione, pensata come momento vivo di comunità e convivialità, diventata ormai una tradizione della comunità del piccolo borgo per festeggiare con famiglia e amici la stagione legata ai raccolti e alla vendemmia, con musica dal vivo e stand gastronomici che preparano specialità locali.

La festa di quest’anno si svolgerà venerdì 7 novembre in Piazza Castello, a partire dalle ore 19. È come sempre prevista la presenza di aziende vinicole del territorio, ma anche di artigiani locali, frantoi e altre Realtà del Reventino. Tra i nomi che hanno già aderito: Azienda Agricola Sant’Anna, il Frantoio Roperti, l’azienda vitivinicola Le Moire, Colacino Wines e altri ancora.

Le scorse edizioni si sono rivelate un successo con la presenza di ospiti dai luoghi più disparati della Calabria e non solo. I vini, accuratamente selezionati dal Comitato che cura l’evento, saranno protagonisti insieme alle immancabili caldarroste e altre prelibatezze.

Tra le presenze già confermate: lo chef Claudio Villella che renderà speciale l’evento con uno show cooking in piazza che coinvolgerà gli ospiti. Per quanto riguarda la musica è prevista la presenza di artisti itineranti, del DJ Mr Kan e di Janiaria Carito, cantautrice ed interprete catanzarese.

«La Festa d’Autunno è un evento aperto a tutti, amanti della buona tavola, persone curiose di scoprire nuovi sapori o semplicemente desiderose di trascorrere una serata all’insegna della convivialità», spiegano gli organizzatori dell’evento. «Un’opportunità imperdibile per valorizzare il legame tra cibo, cultura e territorio».

A rendere unica questo evento sono i luoghi suggestivi dove si svolge la festa, un piccolo borgo che si consiglia di visitare a piedi per scoprire il territorio in modo unico e sostenibile. Se non siete mai stati a Motta, la “Festa d’Autunno” è una buona occasione per conoscere uno dei borghi più interessanti del Reventino, posto nella bassa valle del Savuto, circondato da affascinanti paesaggi. Tra le peculiarità da segnalare, la Chiesa della Madonna della Consolazione (raro esempio di edificio di culto di forma ottagonale) ma anche la Chiesa di Santa Lucia (eretta nel 1546) e i numerosi portali che sono un segno distintivo del borgo.