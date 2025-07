“Nella parte del mondo in cui sono nato” è la frase che accompagnerà il festival ideato da Marley Session, il Totale Fest, a dimostrazione della voglia costante della giovane associazione cosentina di mettersi in gioco nella propria terra con una 3 giorni di festival itinerante che si dividerà tra formazione sul mondo della musica indipendente e concerti live. L’evento si svolgerà infatti in 3 date, 9, 10 e 11 luglio, ognuna delle quali prevede una specifica attività con il comune denominatore della musica e dell’amore per la terra calabra.

Nella data del 9 luglio si terrà una formazione sul mondo del management, del booking e dell’ufficio stampa, nella fantastica cornice del centro storico di San Lucido (CS): a presenziare la formazione ci saranno nomi autorevoli come Sara Di Iacovo (giornalista, speaker radiofonica e conduttrice di eventi), Angelo Ranieri (fondatore di Futura Dischi), Mirko Perri (direttore artistico del Color Fest, di Gogobo e ideatore del format Karaoke Indie) e Francesco Morrone (Marley Booking), il tutto condito con il live di Rossana De Pace al tramonto, in chiusura della giornata.

La giornata del 10 luglio sarà dedicata al mondo della produzione audio con un workshop di Matteo Costanzo (produttore, tra i tanti, di Ultimo) e Paolo Pasqua (L’ennesimo, Casa Marley) negli studi della Birdland di Cosenza, dove si terrà a fine giornata il live di Costanzo.

La giornata conclusiva dell’11 luglio si terrà a Montalto Uffugo (CS) con una serata all’insegna della musica live con artisti provenienti da tutta Italia come Matteo Alieno (Roma), Nico Arezzo (Bologna), Naive (Roma), Amore Audio (Torino), Scarda (Cosenza), Gioia Lucia e con la partecipazione di diversi ospiti segreti che verranno svelati sui canali social di Marley Session. A chiudere la serata il dj set di Fabio Nirta.

Come sempre ci sarà spazio per gli artisti emergenti, da sempre cuore pulsante dell’associazione Marley, grazie al contest del format “CIT – Concerti In Terrazza” dove attraverso una serie di serate organizzate in

centro a Cosenza, verranno scelti due artisti che si esibiranno sul palco del Totale insieme ad alcuni tra i big della musica italiana. Tre giornate, quindi, da non perdere tra musica, formazione e divertimento, in una location suggestiva e caratteristica.