Spettacoli, incontri culturali, degustazioni e appuntamenti speciali, per un cartellone ricchissimo che vedrà protagonisti artisti e compagnie di rilievo nazionale e internazionale. Presso il Foyer del Teatro Gentile di Cittanova, l'associazione Kalomena ha presentato la XXIII Stagione Teatrale 2026/2027, che prenderà il via nel prossimo mese di novembre e sarà intitolata "Come l'acqua che scorre". Un evento di alta valenza identitaria riconosciuto dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Cittanova e il sostegno della Fondazione BCC Calabria Ulteriore. Sono intervenuti Girolamo Demaria, presidente dell’associazione Culturale Kalomena, Domenico Antico, sindaco del Comune di Cittanova, Rita Morano assessore alla cultura e Pietro Paolo Germanò, presidente della Fondazione BCC Calabria Ulteriore.

«Un nuovo capitolo, un percorso lungo che dura nel tempo e si è consolidato come uno degli appuntamenti più importanti non solo per il nostro territorio ma per l'intera Calabria – ha affermato Girolamo Demaria -. Abbiamo intitolato quest'anno la nostra stagione “Come l'acqua che scorre”, che dà un senso del nostro progetto, ossia il teatro quale condizione di cambiamento, di incontro, trasformazione, capace di attraversare il tempo senza tuttavia perdere la propria identità. È con questo filo conduttore che abbiamo realizzato il nostro cartellone. Un cartellone ricco, intenso, che soddisfa tutti i gusti ed è per questo che la nostra stagione è così seguita, apprezzata e amata dal pubblico».

La stagione teatrale gode dell’appoggio dell’amministrazione comunale di Cittanova. Parole di sincera soddisfazione sono state espresse dall’assessore alla cultura, Rita Morano: «Un motivo di orgoglio e di prestigio per quanto riguarda la promozione della cultura. Il tutto avviene all'interno di un teatro importante che è quello Rocco Gentile, un punto di riferimento per l'intera Piana e non solo».

Il programma

Si inizierà il 2 di dicembre con un grande appuntamento di danza internazionale, uno dei capolavori classici, "Lo schiaccianoci" con l’International Classical ballet of Ukraine, e le musiche di Tchaikovsky. L'8 dicembre sarà il turno di Biagio Izzo, protagonista della commedia italiana "Finché giudice non ci separi" con la regia di Augusto Fornari. Il 17 dicembre ci sarà Valentina Persia con il suo divertente spettacolo "Nata con la guêpière”. Il nuovo anno, il 9 gennaio, si aprirà con uno degli eventi più attesi della stagione, con il concerto musicale di Eugenio Finardi in "Tutto Finardi live". Il 21 gennaio andrà in scena il teatro di tradizione classica con “La mandragola” di Niccolò Machiavelli, con la trasposizione e la regia di Guglielmo Ferro e due grandi attori del teatro italiano Massimo Venturiello e Maurizio Micheli. Il 10 febbraio salirà sul palco il duo comico per eccellenza Ale e Franz con il loro spettacolo "Capitol'ho". Il 26 febbraio sbarcherà a Cittanova la commedia della tradizione napoletana di Eduardo De Filippo "Ditegli sempre di sì" con una compagnia di dodici attori bravissimi e tre protagonisti che hanno interpretato già al cinema i fratelli De Filippo, ossia Mario Autore, Anna Iodice e Domenico Pinelli. Sabato 13 marzo, due interpreti d'eccezione, Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, porteranno al teatro Gentile la commedia "Buongiorno ministro!" di Jordi Galceran. Si concluderà il 23 marzo con il teatro di tradizione, Pirandello con il "Gioco delle parti", interpretato da una colonna del teatro siciliano, Pippo Pattavina. Infine, un grande evento speciale fuori abbonamento si svolgerà il 3 aprile: per la prima volta insieme tre gruppi che hanno fatto la storia del pop e del rock progressive italiano "Banco del mutuo soccorso", "New Trolls" e le "Orme" con Bernardo Lanzetti.

Campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti prenderà il via mercoledì 23 settembre, mentre i biglietti per i singoli

spettacoli saranno disponibili su Vivaticket a partire dal mese di agosto.

La stagione conferma, inoltre, l'attenzione verso il pubblico più giovane, con iniziative dedicate agli

studenti e agevolazioni sugli abbonamenti e sui biglietti.

Proseguirà anche Teatro Gourmet, il progetto che affianca agli spettacoli momenti di degustazione

dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio, valorizzando le produzioni locali e

contribuendo alla promozione dell'offerta turistica, ricettiva e ristorativa di Cittanova e dell'intero

comprensorio.