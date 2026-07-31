Torna a Civita, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, Borghi di Gusto, organizzato in collaborazione con il Consorzio di Tutela Terre di Cosenza e patrocinato, tra gli altri, da Arsac e dal marchio Calabria Straordinaria. «È la seconda edizione che stiamo proponendo quest'anno, la faremo il 2 agosto», annuncia Francesco Nicoletti, esperto enogastronomo di Civita. L'iniziativa porta come titolo un'immagine evocativa del territorio: "Tra roccia e vento – I vigneti del Parco del Pollino”, richiamo diretto al paesaggio che caratterizza le colture vitivinicole di quest'area di confine tra Calabria e Basilicata.

L'appuntamento è in programma alle ore 18:30 nella Sala Consiliare del Comune di Civita. «Ci aspettiamo tantissima gente, perché ormai Civita accoglie sempre più visitatori», spiega Nicoletti. A condurre i lavori saranno Franco Sangiovanni e Francesca Nicoletti. Ad aprire l'incontro i saluti istituzionali del sindaco di Civita Alessandro Tocci e del vicesindaco Antonio Vavolizza. Il cuore dell'evento resta il vino. «Parleremo di vino: sarà un salotto allargato sui vitigni autoctoni dell'area del Pollino, una macroarea molto importante che si identifica attraverso la sua Doc con i vari vitigni autoctoni», racconta Nicoletti, che aggiunge: «Stiamo cercando di valorizzare l'aspetto del vino in abbinamento al buon cibo, perché il vino deve camminare abbracciato con la qualità del cibo».

Il programma del convegno-talk prevede una serie di interventi tecnici che metteranno a confronto le diverse anime della filiera vitivinicola regionale: Gennaro Convertini, presidente dell'Enoteca Regionale, Barbara Fasano, direttore del Consorzio Terre di Cosenza, Maurizio Rodighiero, presidente dell'Accademia del Magliocco, e Fulvia Michela Caligiuri, direttore generale di Arsac. Previsti gli stand di diverse cantine, pronte a valorizzare le eccellenze della bella terra di Calabria che sta prendendo sempre più piede nella nazione. «Portiamo avanti questa seconda edizione grazie all'amministrazione comunale», sottolinea l'esperto Nicoletti. «Siamo appena rientrati da un bellissimo Vinitaly a Sibari, dove Civita è stata ben rappresentata con la sua denominazione comunale». Le conclusioni del convegno saranno affidate a Elisabetta Santoianni, consigliere regionale, e a Gianluca Gallo, assessore regionale all'Agricoltura. «Ci auguriamo che l'evento prenda sempre più piede anche nei prossimi anni», conclude Nicoletti, guardando già alle prossime edizioni di Borghi di Gusto.