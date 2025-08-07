Tutto pronto a Monasterace marina per la terza edizione di Campomarzo in Fiera. L'11 e 12 agosto, dal tramonto fino a tarda sera, il quartiere Campomarzo del comune reggino si accenderà di colori, musica, profumi e sorrisi con stand di artigianato locale, spazi dedicati all'enogastronomia tradizionale, musica dal vivo ma anche spettacoli, laboratori per bambini e divertimento per adulti.

L'evento organizzato dall'associazione La Campomarzese prevede la partecipazione, la sera dell'11 agosto alle 22.00, degli “Almafolk” mentre la serata successiva sarà animata da "I Zampognari" alle 20.00 e a seguire da Stefano Priolo e Nino De Francesco. Ma non è tutto, il programma dell'iniziativa prevede anche un interessante convegno su "AgriCultura" dal titolo "l'agricoltura tra tradizione e innovazione" che si svolgerà venerdì 8 agosto alle 19.00 nell'area eventi di Campomarzo. Un importante momento di confronto su un settore che vive di memoria storica affacciandosi allo stesso tempo a nuove prospettive di sviluppo, con esperti e istituzioni: Carlo Murdolo, sindaco del Comune di Monasterace, Salvatore Cirillo, consigliere regionale, Pasquale Magro, presidente Ordine Periti Agrari Prov. Cz – Kr – Vv, Antonella Greco, presidente Donne in Campo Calabria, Alessandra Chiera, presidente C.P.O. Comune di Caulonia, Francesco Trichilo, presidente Associazione Cuochi Provincia di Reggio Calabria, Gino Vulcano, direttore Provinciale Coldiretti Reggio Calabria, Giulia Montepaone, dottoressa in Scienze e Tecnologie Agrarie, Domenico Origlia, Presidente Associazione Cuochi Provincia di Catanzaro, Lucio Valenti e Caterina Cicino, Presidenti Associazione Culturale “La Campomarzese”, Antonio Scarano, Presidente Onorario Ass. Culturale “La Campomarzese”. Il tutto sarà condito da degustazioni di vini e show cooking a cura dell'Associazione provinciale cuochi reggini e catanzaresi.