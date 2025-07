Catanzaro si prepara ad accogliere un evento di spicco nel panorama artistico e culturale internazionale: “Catanzaro Contemporanea”, che animerà il suggestivo Complesso del San Giovanni da venerdì 4 luglio a domenica 6 luglio 2025. Un evento ricco di appuntamenti, che promette di offrire al pubblico un'esperienza immersiva tra nuove espressioni artistiche, dialoghi stimolanti e proiezioni cinematografiche d'autore.

L'iniziativa, che si preannuncia come un punto di riferimento per gli amanti dell'arte e della cultura contemporanea in Calabria e non solo, prenderà il via venerdì 4 luglio 2025 alle ore 18 con l'inaugurazione di VIDÌMU, mostra di video arte. L'esposizione è a cura di Claudio Libero Pisano e vedrà la partecipazione degli artisti Sonia Andresano, Elisabetta Benassi, Bruna Esposito, Julia Ghita, Myriam Laplante, Raffaella Mariniello, Marzia Migliora e Fiamma Montezemolo. Un momento atteso per scoprire nuove prospettive artistiche e lasciarsi suggestionare dalle opere esposte.

A seguire, alle ore 19.00, gli spazi del Complesso di San Giovanni si trasformeranno in un'agorà per la conversazione dal titolo "La curatela come atto poetico". Sarà un'occasione preziosa per approfondire tematiche legate all'arte e alla cultura, con la partecipazione di figure di spicco come Chiara Bertola, direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Torino, e Michela Alessandrini, Curatrice della Fondation Cartier di Parigi. La conversazione sarà moderata da Francesco Vaccaro.

La serata culminerà alle ore 20.30 con l'appuntamento Artecinema a Catanzaro, a cura di Laura Trisorio. Verrà proiettato il film "Arte povera. Appunti per la storia", una pellicola del 2023 di 90 minuti, diretta da Andrea Bettinetti. Sarà un'occasione speciale, poiché sarà presente il regista per un incontro con il pubblico, offrendo una diversa chiave di lettura del contemporaneo.

Sabato 5 luglio alle ore 11 è prevista una visita guidata al Parco della biodiversità di Catanzaro, mentre alle ore 19 al Complesso del San Giovanni si terrà la conversazione su “La luce si fa spazio” con l’artista Gregorio Botta e l’architetto Luca Galofaro. Modera l’architetto Mara Varia. Alle ore 20 torna Artecinema a Catanzaro, con Daniel Buren “LObservatoire de la lumière a la Fondazion Louis Vuitton, regia di Gilles Coudert, Francia 2016. Sarà presente il regista. Alle ore 20.30 “Renzo Piano: l’architetto della luce”, regia di Carlos Saura, Spagna 2018.

Il Complesso del San Giovanni, location di prestigio e cuore pulsante della cultura catanzarese, farà da cornice a questa rassegna d'arte che si annuncia come un evento imperdibile per chiunque voglia esplorare le molteplici sfaccettature dell'espressione artistica contemporanea.

Domenica alle ore 11 visita guidata al Museo e Parche archeologico nazionale di Scolacium.

Alla realizzazione dell’evento, sostenuto dal Comune di Catanzaro e dalla Regione Calabria, hanno collaborato Anna Cataneo, Ester Pontoriero e Mara Varia, grazie anche alla collaborazione e sensibilità degli assessori comunali di Catanzaro Monteverde (Cultura) e Costantino (Politiche giovanili).