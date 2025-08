Mercoledì 6 agosto, alle ore 19, a Rota Greca si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Festival delle Migrazioni. L’incontro sarà introdotto dal giornalista Francesco Gancemi e vedrà la partecipazione dei dirigenti dell’associazione "Don Matrangolo” che organizza la kermesse.

Durante la conferenza verrà presentato in anteprima il Podcast “Dalla mia voce”, realizzato da Lidia Vicchio e Daniela De Marco, socie dell’Associazione. Il progetto dà voce agli ospiti dei progetti di accoglienza, offrendo loro la possibilità di raccontare le proprie esperienze di vita, migrazione e speranza.

Il programma del Festival è ricco e articolato, con ospiti internazionali provenienti da quattro continenti: docenti di università giapponesi, etnopsichiatri dalla Francia, l’ex ambasciatrice del Burundi, giornalisti e attivisti palestinesi, insieme a numerosi studiosi e docenti universitari italiani, inclusi accademici dell’Unical.

Cinque organizzazioni non governative interverranno per raccontare le esperienze di soccorsi in mare, con la partecipazione dell’Ammiraglio Vittorio Alessandro. Tra i relatori dei seminari e dibattiti anche Lorenzo Trucco, presidente nazionale ASGI, e Gianfranco Schiavone.

Il 23 agosto, ad Acquaformosa, l’associazione celebrerà 15 anni di impegno nel campo delle migrazioni, con la partecipazione dei sindaci dei comuni coinvolti nei progetti, del segretario regionale della Cgil e del Vescovo della Diocesi di Lungro. Nella stessa giornata sarà presentato il libro “Il naufragio di Cutro – 94 morti”, con l’autrice Rosamaria Aquino (giornalista di Report) e il giornalista RAI Roberto Fittipaldi.

Il 29 agosto, a San Benedetto Ullano, sarà ospite il fumettista Fabio Magnasciutti, che condurrà un workshop artistico “Di segni e di vita”, insieme a Sergio Crocco dell’associazione La Terra di Piero e Daniela De Marco.

Ogni serata del Festival si concluderà con concerti che vedranno protagonisti artisti di fama nazionale.

«È un festival da vivere intensamente, per riflettere sulle tante problematiche legate all’immigrazione. Una società libera e consapevole è quella che si batte per i diritti universali, per la libertà, e che pone la questione della Palestina in cima a tutte le emergenze del nostro tempo», spiega il presidente dell’associazione, Giovanni Manoccio.