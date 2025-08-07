Anche quest’anno si terrà il “Palio santonofrese’”, in programma l’11 agosto 2025 nella suggestiva cornice della piazza cittadina di Sant’Onofrio, in provincia di Vibo Valentia.

Il Comitato, composto da oltre 300 persone, ha preparato tutto «per una serata indimenticabile all’insegna della sfida, dell’identità territoriale e del divertimento collettivo – è riferito in una nota – che punta a valorizzare la cultura tradizionale e a riscoprire i giochi popolari come linguaggio universale di aggregazione, appartenenza e memoria storica».

L’evento si aprirà alle ore 20:30 con il raduno dei rioni presso le rispettive aree di partenza: Badea, Calvario, Cerasolo e Cuntura.

Ogni rione sfilerà in corteo fino a raggiungere la piazza che, per l’occasione, si trasformerà in un teatro a cielo aperto, animato da scenografie ispirate agli antichi mestieri, suoni della tradizione e colori identitari.

I protagonisti del Palio saranno i giochi che hanno segnato la storia del passato, riportati in vita con spirito competitivo ma sempre inclusivo: gara cu i sacchi, circuni cu a virga, tiru cu a corda, ‘u pirrocciulu, ‘a cofina, ‘u meluni, Carretta cu i cuscinetti.

Le squadre rionali si sfideranno in una gara avvincente e coinvolgente con l’obiettivo di conquistare “Il Drappo del Palio”.

«Ogni sfida sarà vissuta con entusiasmo e passione – spiegano gli organizzatori – sostenuta dal tifo dei propri cittadini ma sempre con spirito di unità, fratellanza e rispetto reciproco. La serata sarà arricchita dal concerto etnoculturale dei ‘’Sonuantico’’, band etno folk che da anni valorizza il patrimonio sonoro calabrese. Non mancherà la degustazione gratuita di prodotti tipici locali, simbolo di convivialità e cultura gastronomica del territorio.

A chiudere l’evento, dopo la cerimonia di premiazione, un momento dolce per tutti: la degustazione gratuita di cornetti caldi».

«Generazioni – concludono – storie e memorie rivivranno dunque, in una serata di festa e appartenenza, dove ciascuno è invitato a partecipare. Perché il Palio santonofrese è più di una gara: è appartenenza, identità e comunità».