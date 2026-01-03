Si alzerà oggi pomeriggio, alle 17, su Via Matteotti il sipario sulla mostra solidale "Artisti per Gaza San Giovanni in Fiore”. Organizzato dagli "Amici di Gaza San Giovanni in Fiore" lo spazio vedrà l'esposizione di una trentina di opere di artisti che hanno accolto l'invito a sostegno della popolazione palestinese. «Un gesto concreto: Arte che diventa aiuto. Acquista un'opera e sostieni la raccolta fondi per la popolazione palestinese»: è quanto scrive in una nota Amici di Gaza San Giovanni in Fiore invitando la cittadinanza a compiere un gesto solidale.

Tutte le opere:

- Angela Oliverio, Fake News, 2024, Acrilico e collage, 25 x 35 cm;

- Antonella Musacchio, Ex voto per Gaza, 2025, Tecnica mista argilla, acrilici e resina UV su carta, 15,5 x 20,5 cm;

- Assunta Mollo, Senza titolo, Tecnica digitale, 32 x 42 cm;

- Aurelio Morrone, Arrampicarsi, 2025, Scultura in cartapesta e rete metallica, 35 x 53 cm;

- Aurelio Morrone, Donna nell’atrio, 2023, Acrilico su tela, 50 x 50 cm;

- Carlo Furgiuele, Verso la città, 2025, Acquerello su cartoncino, 39 x 52 cm;

- Domenico Caruso, Luci e ombre su Malta, 2025, Acrilico su tavola, 38 x 46.5 cm;

- Domenico Caruso, Madonna di Gerusalemme, 2022, Tessuto su telaio jacquard con tecnica gobelin, 39 x 71 cm;

- Emilio Arnone, 335 colpi Hind Rajab, 2025, “Ready made modificato”. Perforazione meccanica a punta d’acciaio e pennarello a vernice permanente su sportello automobilistico originale, 40 x 30 cm;

- Enzo Mancina, Elena di Troia, 2025, Tecnica mista su tela, 78 x 36,5 cm;

- F. Adamo e G.G. Adamo, Scaletta concerto Bandabardò San Giovanni in Fiore 21/08/2025, 21.5 x 30,5 cm;

- Francesca Campana, Senza titolo, Tecnica mista su cartone, 24x 30 cm;

- Francesco Tatti, Rogers Waters Concert for Palestine London 21 June, 2024 ltd ed 200 copies, 2024;

- Giovanni Barberio, Ecce Homo, 2018, Tecnica mista su legno, 54 x 130 cm;

- Ilaria Montenegro, Linfa, 2025, Tecnica mista su carta 52 x 72 cm;

- Joe Mannarino, Abbazia Florense, 1995, Matita, 43 x 53,5 cm;

- Pietro Spina, Figura di donna sofferente, Scultura in pietra silana, 20 x 20 cm;

- Raffaella Piane, Uccellino sul ramo, 2002, Acquerello, 29 x 35 cm;

- Rosa Barberio, Al galoppo, 2025, Acquerello, 55 x 40 cm;

- Rosa Barberio, Tronco, 2025, Olio su tela, 50 x 70 cm;

- Rosy Imbrogno, Senza titolo, Acrilico su carta, 24 x 30 cm;

- Salvatore Barberio, Palestina, 2025, Tecnica mista su legno, 74,5 x 87 cm;

- Salvatore Marra, San Francesco di Paola attraversa lo stretto di Messina, Riproduzione in resina dell’originale intaglio a mano su legno di tiglio, 50 x 54,5 cm;

- Salvatore Olivito, U fattariellu allu focularu, Stampa su pannello, 40 x 30 cm;

- Salvatore Olivito, U pecuraru cu lu ciucciu, Stampa su pannello, 40 x 30 cm;

- Sandra Berardi, Alaa aveva 10 figli, Carboncino, acrilico e mosaico su legno, 35 x 47 cm;

- Sonia Bellezza, L’intensità del silenzio, 2025, Gesso su legno, 57 x 75 cm;

- Tommaso Talerico, Autunno in Sila, Stampa fine art su tela Canvas, 60 x 40 cm.