Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi. Il cantautore calabrese sarò a novembre a Catanzaro, Reggio e Cosenza

Dopo un anno ricco di musica, riconoscimenti e nuove avventure, e mentre si prepara ai sempre più imminenti appuntamenti live in Europa, Brunori Sas guarda al 2026 annunciando la tournée teatrale “Tuttobrunori, canzoni e monologhi” che farà tappa anche nella sua Calabria per tre imperdibili concerti. Dario Brunori sarà sabato 21 novembre a Catanzaro, al Teatro Politeama, domenica 22 novembre a Reggio Calabria, al Teatro Cilea, martedì 24 novembre a Cosenza, al Teatro Alfonso Rendano.

Brunori torna a uno dei luoghi che più gli appartengono - il teatro - con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore.

“Tuttobrunori, canzoni e monologhi” è insieme esperienza di ascolto e di racconto, dove Brunori -da sempre maestro nel mescolare linguaggi e registri- offre al pubblico uno sguardo completo sulla propria storia, sul presente e sul continuo dialogo tra individuo e collettività che attraversa tutta la sua produzione, accompagnato sul palco da tutta la sua band di sempre.

In attesa di vivere l’esperienza di “Tuttobrunori, canzoni e monologhi” nei teatri, per approfondire l’universo brunoriano è disponibile su RaiPlay “Brunori Sas - Il tempo delle noci”, firmato da Giacomo Triglia e presentato in anteprima alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma: un ritratto sincero e poetico, capace di restituire tutta la complessità e la delicatezza di uno dei cantautori più amati della scena italiana. Presentato da Rai Documentari, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti, il film è una produzione Mompracem in collaborazione con Calabria Film Commission.