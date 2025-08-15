VIDEO | Il rapper piemontese guiderà un ricco programma fatto di 24 artisti, con spettacoli di body painting, fuoco e danza, installazioni luminose e intrattenimento per tutte le età

Il lungomare di Vibo Marina si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere musica, arte e spettacolo in un’unica, lunga serata estiva. “Una Notte da Sogno” torna, per la sesta edizione, con sei location tra spiagge e terrazze e il porto come cuore pulsante. Qui, a chiudere la serata, sarà il main event: il concerto live di Fred De Palma.

Promosso dal Comune di Vibo Valentia e organizzato da Top Events Lab con il sostegno di sponsor e partner locali, il programma mescola arte, musica e spettacolo in un percorso itinerante che punta a valorizzare il territorio e a sensibilizzare verso un futuro plastic free. Ad illustrare nel dettaglio l’evento è stato il presidente di Top Events Giovanni Patania, nel corso della conferenza stampa di presentazione negli eleganti spazi dell’Hotel Cala del Porto di Vibo Marina. Presenti - tra gli altri - il sindaco Enzo Romeo, l'assessore alla Cultura Stefano Soriano, il consigliere con delega allo Spettacolo, Francesco Colelli e il direttore della “Cala del Porto” Francesco Iellamo.

Il 21 agosto Vibo Marina si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arte, musica, body painting e spettacoli di fuoco animeranno spiagge e terrazze per “Una Notte da Sogno”

Tra le novità di quest’anno, performance originali con 24 artisti che si alterneranno in diversi punti della città. Spiccano il suono ipnotico dell’handpan di Andrea Reda, l’arte sul corpo della vice campionessa mondiale di body painting Veronica Bottigliero – che dipingerà la modella Enza Napoletano – e la fiaba performativa con fuoco e danza dei Pyrovaghi. A impreziosire il cartellone, le voci di Daiana Lou (da X Factor), il giovane cantautore Girotti e il Faber Quartet, tributo a Fabrizio De André.

«Abbiamo alzato l’asticella rispetto allo scorso anno – racconta Giovanni Patania – portare 24 artisti di livello non è semplice. È un evento che abbiamo curato davvero nei minimi dettagli e ci auguriamo che il territorio risponda con una presenza numerosa». Anche lo specchio d’acqua davanti al porto sarà protagonista: dalle 20, otto imbarcazioni a vela si illumineranno con fasci di luce colorata, creando una scenografia da cartolina.

Spazio anche alle famiglie, con un’area dedicata e spettacoli di fuochi e magie pensati per i più piccoli. «L’appuntamento del 21 agosto è il top di un’estate ricca di eventi – ha sottolineato il sindaco Enzo Romeo – un’occasione per accogliere turisti e visitatori e far conoscere ciò che Vibo può offrire, non solo sul piano musicale ma anche culturale. Con la speranza che questi turisti possano godere delle nostre bellezze e tornare presto a far visita al nostro territorio».

Tra i temi centrali il rispetto dell’ambiente, con l’associazione Plastic Free che parteciperà all’evento con uno stand dedicato. «Durante la serata – spiega la referente provinciale Aurora Navarra – distribuiremo porta-mozziconi e faremo diversi interventi di sensibilizzazione. L’invito a tutti e poi per la mattina dopo, alle ore 8.00, quando ci ritroveremo per una raccolta di mozziconi e plastica sulla spiaggia di Vibo Marina».