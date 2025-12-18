Quattro voci d’eccezione direttamente da Atlanta per un concerto che celebra le radici della musica afroamericana e lo spirito natalizio: appuntamento sabato 20 dicembre, ore 21

Una serata speciale per condividere la magia del Natale attraverso il linguaggio universale della musica gospel. Sabato 20 dicembre, alle ore 21, il Teatro Politeama di Catanzaro accoglierà i Duke Fisher Heritage Singers, uno dei gruppi gospel più acclamati d’America, pronti a far vibrare i cuori del pubblico con un concerto che sarà un vero e proprio distillato di pura energia e gioia.

Direttamente da Atlanta, il cuore del Southern sound, che ha dato i natali a tutta la black music, il quartetto farà respirare l’atmosfera autentica delle chiese del sud degli Stati Uniti d’America, ripercorrendo le orme del gospel dai tradizioni spiritual fino ai temi più famosi. Quattro straordinarie voci che incarnano la potenza e l’autenticità del gospel afroamericano, fondendo radici spirituali, soul e ritmo travolgente.

Dai palchi più prestigiosi del mondo a quello del Politeama, un’occasione per ammirare dal vivo musicisti poliedrici e cantanti di straordinario talento, per un viaggio sonoro che attraversa le radici della tradizione afroamericana celebra lo spirito del Natale. The Duke Fisher Heritage Singers arrivano, dunque, a Catanzaro per offrire un concerto indimenticabile, capace di toccare il cuore e di elevare l’anima con l’energia travolgente del vero gospel americano.

Un posto a teatro come idea regalo per Natale: il Politeama di Catanzaro ha, infatti, lanciato una promozione speciale per assistere ai due spettacoli che caratterizzeranno il periodo delle festività. Il concerto Gospel con Duke Fisher Heritage Singers e il successivo Concerto di Capodanno dell’Orchestra filarmonica della Calabria, del 3 gennaio, ad un prezzo agevolato di 30 euro per il primo ordine di palchi, 40 euro per il piano rialzato e 50 euro per la platea.

E per scambiarsi gli auguri e trascorrere un momento di convivialità, prima dell’inizio dello spettacolo, gli abbonati e coloro che acquisteranno i biglietti potranno accedere allo speciale aperitivo open bar al costo di 15 euro, prenotando entro domani venerdì 19 dicembre.

Per informazioni è possibile contattare il botteghino al numero 0961-501818 e consultare il portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro.