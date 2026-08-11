Nel ricco e variegato programma degli eventi estivi allestito dall’amministrazione comunale di Cassano all’Ionio per animare la stagione sul territorio arriva un appuntamento di rilievo e dallo spiccato valore culturale e sociale con "Una Serata d’Eccellenza – Il territorio e i suoi talenti", in programma per martedì 11 agosto, a partire dalle 21:00, nella suggestiva e accogliente cornice del Chiostro del Seminario Diocesano, situato nel cuore del centro storico cassanese.

L’iniziativa è stata partorita per puntare i riflettori sulle eccellenze locali e tributare un sentito omaggio alle personalità, alle associazioni e alle realtà che, con il loro quotidiano operato, contribuiscono in modo significativo alla crescita, alla promozione e al prestigio della comunità cassanese e dell'intero comprensorio, un momento formale e partecipato di consegna di riconoscimenti istituzionali, pensato per valorizzare il merito, la dedizione e l'impegno civico.

La serata spalancherà le porte per rivolgere lo sguardo a molteplici settori degni di nota per lo sviluppo del territorio: dal mondo dell'associazionismo e del volontariato, fondamentale presidio di solidarietà, alla cultura, all'imprenditoria locale, alla ricerca, dall’arte all'impegno sociale, dallo sport al giornalismo, al mondo della scuola in uscita alla sanità. Tante altre attenzioni, eccellenze e testimonianze di valore potrebbero essere ancora citate, a dimostrazione di un tessuto cittadino vivo, intraprendente e ricco di risorse umane straordinarie. La location del Chiostro del Seminario Diocesano farà da sfondo perfetto a un evento che punta a coniugare il senso d'appartenenza alla comunità, il giusto tributo al talento locale e il piacere della condivisione in una serata di questa bella estate cassanese.