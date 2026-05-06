Modelli iconici sfileranno tra piazze e corsi cittadini, fino ad arrivare anche a Vibo Marina e Bivona. I cittadini voteranno le auto preferite via QRCode. Serata culturale a Palazzo Gagliardi con focus sulla storia del marchio

Vibo Valentia si prepara ad accogliere un evento destinato a lasciare il segno nel panorama automobilistico nazionale: il 1° Raduno Nazionale Alfa Romeo Autostoriche, in programma il 16 e 17 maggio 2026. Un appuntamento che celebra il fascino intramontabile del marchio del Biscione e che consolida il ruolo della città come autentico “Salotto della Storia”.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto strategico “Vibo Città di Tutte le Epoche”, fortemente sostenuto dal sindaco Enzo Romeo e sviluppato dall’assessore al Turismo e Cultura Stefano Soriano. Un piano ambizioso che mira a valorizzare le diverse anime della città, con particolare attenzione alla Vibo Moderna del ‘900, interpretando l’automobile non solo come mezzo di trasporto ma come «pura espressione di prestazione, fascino e design».

L’evento rappresenta molto più di una semplice manifestazione: è un vero e proprio volano per il territorio. L’arrivo di numerosi equipaggi provenienti da tutta Italia garantirà «presenze reali», con un impatto diretto su strutture ricettive, ristorazione e commercio locale. Allo stesso tempo, si rafforza il «prestigio nazionale» della città, sempre più punto di riferimento per eventi monomarca di alto livello.

Ampio spazio sarà dedicato anche al coinvolgimento della comunità. Sabato 16 maggio, dopo l’accreditamento in Piazza Municipio, le vetture sfileranno lungo i principali corsi cittadini, attraversando Piazza Santa Maria e Piazza Diaz, mentre domenica il raduno si sposterà tra Vibo Marina e Bivona. Grazie a un sistema digitale innovativo, i cittadini potranno partecipare attivamente scegliendo, tramite QRCode, «le tre autovetture da issare sull’ideale podio».

Protagoniste assolute saranno alcune delle più iconiche creazioni Alfa Romeo. Le strade vibonesi risuoneranno del rombo di modelli leggendari come la Alfasud Sprint Speciale Plus, la RZ, la storica Spider Osso di Seppia e la raffinata Giulietta Sprint Speciale, autentici simboli di un’epoca che continua ad affascinare appassionati e collezionisti.

Fondamentale il contributo dei club coinvolti. Un ringraziamento particolare va al Catania Alfa Club, coordinatore dell’evento sotto la guida del presidente Orazio Pennisi, affiancato da numerose realtà associative tra cui il Gruppo Alfisti Salernitani, il Club degli Alfisti, il Club Auto e Moto Storiche Fagnano Castello, il Club Alfisti in Pattuglia e il Club Veicoli Storici Calabresi, con il supporto dell’ACI di Vibo Valentia.

Non mancherà un momento dedicato alla cultura e alla convivialità. Gli equipaggi saranno ospitati a Palazzo Gagliardi per una serata speciale, arricchita da un buffet e da approfondimenti sulla storia del marchio, con particolare riferimento alla «leggendaria epopea dell’Alfa Romeo in Formula 1 negli anni 1950 e 1951». Un’occasione per coniugare passione motoristica, tradizione gastronomica e memoria storica.

Un evento, dunque, che unisce motori, cultura e promozione territoriale, proiettando Vibo Valentia al centro della scena nazionale.