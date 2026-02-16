A Reggio Calabria, la Giunta Comunale ha approvato la realizzazione, in partenariato con l’Associazione mercati d’eccellenza italiani, dell’evento denominato “Carbonara Festival”; in programma nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2026 presso l’area parcheggio sud della Stazione Lido di Reggio Calabria.

La proposta – si legge in una nota del Comune - ha ottenuto parere favorevole di regolarità tecnica. Non è stato richiesto parere di regolarità contabile né dei revisori, in quanto la realizzazione dell’evento non comporta alcun onere a carico dell’Ente, comprese le spese accessorie complementari che resteranno interamente a carico dei proponenti.

Il Carbonara festival

Il “Carbonara Festival”, promosso dall’Associazione mercati d’eccellenza italiana, si configura come manifestazione commerciale straordinaria a carattere enogastronomico, con valenza comunale e provinciale.

L’iniziativa, che non richiede contributi economici da parte del Comune ospitante, punta a valorizzare le tradizioni enogastronomiche regionali italiane; con particolare riferimento alla cucina romana e ai suoi piatti identitari quali: carbonara, amatriciana, cacio e pepe e gricia, accanto a street food tipici e momenti di intrattenimento culturale. L’evento prevede l’allestimento di gazebo destinati a cucina e bar, truck food, aree attrezzate per il pubblico, per una occupazione complessiva di circa 380 metri quadrati di suolo pubblico.

Laboratori didattici e musica itinerante

La parte culturale e di intrattenimento sarà curata in collaborazione con un’associazione specializzata in rievocazioni storiche; con rappresentazioni ispirate all’antica Roma, laboratori didattici e momenti musicali itineranti. L’area proposta per lo svolgimento della manifestazione è il parcheggio sud della Stazione Lido.

L’assessore alle Attività Produttive Alex Tripodi ha espresso soddisfazione per questa importante iniziativa; rimarcando gli aspetti positivi delle ricadute per la nostra città. «L’attrattività di Reggio - ha dichiarato- cresce in modo esponenziale con il suo percorso virtuoso perché si è deciso di investire sulla promozione dei percorsi gastronomici regionali».

«Con il Carbonara Festival - ha continuato Tripodi- si andranno ad integrare anche delle pietanze calabresi: è solo l’inizio di un iter. Insieme all’Associazione mercati d’eccellenza italiana, infatti, si sta ragionando su un percorso itinerante e non su un momento episodico; su una programmazione che possa portare altri festival gastronomici nei prossimi mesi».