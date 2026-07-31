Decine di appuntamenti tra costa e aree interne celebrano i prodotti simbolo della tradizione calabrese. Un calendario che unisce gastronomia, musica e identità locale

Il mare della Costa degli Dei per una giornata di relax o i boschi delle Serre per passeggiate immersi nella natura. L'estate della provincia di Vibo Valentia offre molte possibilità a turisti e residenti. Tra queste c'è anche un turismo sempre più apprezzato: quello legato ai sapori e ai prodotti identitari del territorio.

'Nduja, cipolla rossa di Tropea, olio, pane, patate, peperoni, fagioli e pasta fatta in casa sono solo alcune delle eccellenze che, anno dopo anno, hanno dato vita a un ricco calendario di manifestazioni enogastronomiche. Le tradizionali sagre sono ormai molto più di semplici appuntamenti gastronomici: rappresentano occasioni per promuovere anche i paesi più piccoli, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il senso di comunità. Eventi che, pur mantenendo un forte carattere popolare, richiedono un notevole impegno organizzativo da parte di associazioni, amministrazioni comunali e volontari. Ecco alcuni degli eventi in programma in provincia.

San Costantino Calabro e Piscopio aprono il calendario

Ad aprire il mese sarà, il 1° agosto, la Sagra da Pitta Chjina di San Costantino Calabro. «Il nostro ricco e gustoso vassoio vi farà scoprire il meglio della cucina locale, con prodotti tipici e ricette che raccontano la storia della nostra terra», assicurano gli organizzatori. Ad accompagnare la serata sarà la musica degli Officina Kalabra.

Domenica 2 agosto, piazza San Michele a Piscopio ospiterà la “Sagra i l’Ortu”, dedicato ai sapori autentici della terra. A partire dalle ore 20:30, la serata sarà animata dalle esibizioni di Imma D’Amico, Marina Costanzo e del gruppo Kantarè, accompagnando il pubblico tra musica, divertimento e un ricco percorso enogastronomico con prodotti tipici della tradizione locale. Evento organizzato da Ricordi e Sogni, con la collaborazione del Comune di Vibo Valentia.

Il mare protagonista a Parghelia e Joppolo

Il 3 agosto a Parghelia arriva la tradizionale Sagra del Pesce, una delle manifestazioni più attese dell'estate, dedicata ai sapori della cucina marinara e al legame storico tra la comunità e il mare.

Il 4 agosto, sul lungomare di Joppolo, tornerà invece la 29ª edizione della Sagra du Pruppu, dedicata al polpo preparato secondo le ricette locali. L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Calabria e organizzata con il Gal Terre Vibonesi, sarà arricchita da gruppi musicali e artisti di strada.

Briatico e Cessaniti tra sapori e convivialità

Sempre il 4 agosto, dalle 20.30, in piazza IV Novembre a Briatico spazio a una salsicciata con panini, cipolla e peperonata. Nella stessa giornata, a Cessaniti, in piazza Marconi, l’evento Insieme in festa. Dalle 16.30 si svolgeranno i tornei di Calcio Balilla, Tressette, Briscola. Alle 19.00 spazio ai più piccoli con gonfiabili. Per loro pop corn e zucchero filato. Fulcro della serata, Pizza fest dedicata all’amatissima pietanza. A fare da cornice animazione e karaoke.

La sujaca di Caria

Tra gli appuntamenti simbolo dell'estate vibonese spicca la Sagra della Sujaca, in programma il 6 agosto a Caria di Drapia. I fagioli di Caria, coltivati soprattutto tra Drapia, Zungri e Zaccanopoli, rappresentano una delle eccellenze del Monte Poro. Ricchi di proteine, per generazioni hanno costituito un prezioso sostituto della carne tra le popolazioni contadine.

«È un rito collettivo che unisce generazioni di cariesi, vicini e lontani, per celebrare non solo un prodotto straordinario e inimitabile, ma l'identità stessa di una comunità», raccontano gli organizzatori nei post social. La serata sarà animata dagli Officina Kalabra e dagli Amakorà.

Fileja protagonisti

Il 6 agosto, a Pannaconi, torna la 36ª Sagra popolare Fileja e ceci. Nel ricco menù a disposizione anche: pipi e patati, panini con salsiccia e le tradizionali nacatule. Sul palco gli Etnosound.

Il 7 agosto sarà invece Caroni di Limbadi a celebrare la pasta fresca con la Sagra dei Tajjarini, accompagnata da frittelle con fiori di zucca, polpette di melanzane, bruschette con 'nduja e musica dal vivo con Francesco Donato e Antonio Cocciolo.

Sempre il 7 agosto, a San Leo di Briatico, si terrà la 46ª Sagra San Leota, con fileja e ceci, salsiccia, peperonata, cipolla in agrodolce e il concerto dei Kantaré.

Omaggio alla ‘nduja

L’8 agosto a Spilinga si celebra la 50esima edizione della Sagra della ‘nduja. Un prodotto simbolo non solo del paese ma dell’intero comprensorio del Poro e del Vibonese. Con ogni probabilità, l’origine del nome si collega al francese ‘andouille’, che indicava le frattaglie. La ‘nduja è infatti realizzata con un mix di grasso, carne suine e ovviamente peperoncino rosso. Si degusta come antipasto oppure è tra gli ingredienti per la preparazione di piatti della tradizione come fagioli e ‘nduja oppure fileja, altro prodotto simbolo del Vibonese, e ‘nduja. Rinomati chef negli ultimi decenni ne hanno esaltato le caratteristiche inserendola tra gli ingredienti più utilizzati anche nel mondo dell’alta cucina.

Passione pizza

Gusto, tradizione e musica si incontrano a Vibo Marina per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate locale. Venerdì 8 agosto 2026, a partire dalle ore 20:00, la suggestiva Piazzetta Santuario ospiterà la 13ª edizione della "Sagra della Pizza Fritta", un evento che celebra una delle specialità più amate della gastronomia d'asporto e della tradizione. Musica a cura di Miriam e Vincenzo.

Capra, emigranti e "cuccu"

Il 9 agosto Ariola di Gerocarne ospiterà la Sagra della Capra, con piatti tipici e l'esibizione di Samuel Malvaso. Per garantire la massima inclusività e accogliere al meglio ogni partecipante, l'organizzazione ha previsto anche un menù alternativo a base di pasta al ragù, pensato specificamente per chi non consuma carne di capra.

Il prossimo 11 agosto 2026, a partire dalle ore 20:30, la Parrocchia San Filippo d'Agira di Favelloni ospiterà l'attesa Sagra dell'Emigrante. Un evento speciale pensato per celebrare le radici del territorio attraverso la condivisione e la buona cucina locale.

Il protagonista della serata sarà il ricco menù "Il pasto dell'emigrante". L'intera serata sarà animata dalle note e dall'intrattenimento musicale di Pino Russo.

A Limbadi arriva la nuova edizione della "Festa dell’Estate e dell’Emigrante", una manifestazione storica patrocinata dal Comune di Limbadi e organizzata in collaborazione con la Pro Loco locale ed Epli Calabria. L'evento, quest'anno inserito nella cornice del live tour 2026, si propone come un importante momento di aggregazione per la comunità residente e per i tanti concittadini che rientrano in paese durante il periodo estivo. Tutte le attività si svolgeranno nell’area dell'anfiteatro situato sotto la villa comunale. La festa si aprirà ufficialmente il prossimo 11 agosto alle ore 20:00. La serata sarà interamente dedicata alla riscoperta delle tradizioni musicali con il concerto dei Kantarè, che faranno tappa a Limbadi con il loro tour. Ad accompagnare le note della musica popolare ci saranno i giochi di una volta e l'apertura di numerosi stand gastronomici, dove si potranno degustare i prodotti tipici della tradizione limbadese.

Sempre l'11 agosto Pizzoni renderà omaggio al fiore di sambuco con la tradizionale Sagra du cuccu, dove saranno protagonisti il pane cu cuccu, le frittelle e le braciole di riso.

Melanzane, cipolla e patate

Il 12 agosto Drapia proporrà una serata con salsicciata, peperonata e il concerto dei Sonu Antico, mentre Potenzoni di Briatico celebrerà la Sagra della Melanzana.

Il 13 agosto Ricadi omaggerà la cipolla rossa di Tropea. Un evento, quello in programma in Piazza Ricadi, omaggia uno dei prodotti tradizionalmente associazioni alla Calabria.

La “rossa” di Tropea viene utilizzata in molteplici ricette o, vista la sua straordinaria dolcezza, può essere gustata anche cruda. È così versatile da essere declinata in birra, panettone, gelato. Le sue qualità sono frutto del corredo genetico e della interazione con l’ambiente ovvero: terreno, vicinanza dal mare, temperature, umidità. Tutti fattori che, combinati tra loro, sono responsabili delle straordinarie qualità di questo prodotto.

Il 13 agosto, a Triparni, si terrà invece la Sagra paesana, con inizio alle 20.30. L’evento enogastronomico sarà ospitato in Piazza Caduti.

Il 14 agosto, a Pernocari di Rombiolo, ritornerà la Sagra della Patata, dedicata a un'altra eccellenza del Poro.

Pane, tamburelli e trippa

Lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 20:00, Piazza della Vittoria a Stefanaconi ospiterà la trentunesima edizione della celebre Sagra del Pane. L'evento rappresenta da decenni un punto di riferimento per la valorizzazione dell'artigianato gastronomico locale.

L'iniziativa offrirà ai visitatori un percorso alla scoperta dei sapori autentici del territorio. Il protagonista assoluto della serata sarà il pane tradizionale, preparato secondo le antiche ricette locali e abbinato ai prodotti tipici della zona. La manifestazione non sarà solo un'esperienza culinaria, ma anche un momento di aggregazione culturale.

Lunedì 17 agosto 2026 a Vazzano, a partire dalle ore 20:30, prenderà il via la 21esima edizione della celebre "Sagra di Pipi e Patati e degli antichi sapori" . L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Vazzano con il patrocinio del Comune, celebra il piatto simbolo della tradizione contadina locale, unendo la valorizzazione della cucina tipica a un'atmosfera di festa e condivisione. Ad arricchire la serata culinaria ci sarà anche la grande musica dal vivo: sul palco saliranno gli Amakorà in concerto, pronti a far ballare il pubblico con i loro ritmi etno-popolari. Un appuntamento imperdibile per residenti e turisti alla scoperta dell'autenticità e dei sapori di una volta.

Rappresenta ormai uno dei maggiori appuntamenti con la musica, l’enogastronomia e l’artigianato made in Calabria. È il Tamburello festival in programma per il 18 agosto a Zambrone su impulso del Centro Studi Umanistici e Scientifici Aramoni e in sinergia con il Comune e Gal Terre Vibonesi. Nata nel 2004, la kermesse richiama turisti da ogni angolo della provincia e trasforma per una serata il centro costiero in un palcoscenico a cielo aperto. I maestri artigiani, le esibizioni dei gruppi folk protagonisti della notte di musica e balli, i giganti Mata e Grifoni e poi… la Sagra aramonese che celebra i sapori della tradizione con un occhio di riguardo ai dolci tipici.

A Mileto il 20 agosto torna la Sagra della trippa. L’appuntamento enogastronomico, tra i più attesi e partecipati della provincia di Vibo Valentia, si svolgerà in piazza Italia e sarà dedicato a uno dei piatti simbolo della tradizione calabrese. Un’occasione per riscoprire i sapori autentici di un tempo e vivere una serata all’insegna della convivialità. Per l’edizione di quest’anno arriva anche una gustosa novità: la “Street Trippa Fritta”. La serata sarà allietata dalla esibizione del gruppo Tarantella remix dj set.

A Pizzo tornano le Sagre del mare

Il Comune di Pizzo (Assessorato al Turismo) si prepara a celebrare i sapori autentici del territorio con due imperdibili appuntamenti gastronomici inseriti nel cartellone degli "Eventi Estate 2026". Entrambe le manifestazioni si terranno nella cornice della Marina di Pizzo, offrendo a residenti e turisti un viaggio sensoriale tra le eccellenze locali.

Mercoledì 19 Agosto (ore 19:00): Sagra del Tonno e Tartufo Gelato

Una serata dedicata al re del mare locale, il tonno, abbinato al celebre e inimitabile Tartufo di Pizzo, il gelato artigianale famoso in tutto il mondo.

Giovedì 20 Agosto (ore 19:00): Sagra del Pesce Friji e Mbucca

Un trionfo della tradizione marinara calabrese incentrato sul pesce fritto ("friji e mbucca"), preparato secondo le ricette tipiche dei pescatori del luogo. Entrambi gli eventi fanno parte della cornice "Festa dei Sapori del Mare" e promettono serate all'insegna del buon cibo, della convivialità e dell'intrattenimento a due passi dall'acqua.

Le ultime tappe

Il 24 agosto Briatico ospiterà Terre d'Eccellenza, mercato dedicato alle produzioni tipiche calabresi.

Il 27 agosto, a Gerocarne, sarà la volta della Sagra del Tartufo di Pizzo, omaggio a uno dei dolci più celebri della Calabria. Il 30 agosto il Parco delle Rimembranze di Vibo accoglierà poi la Festa dell’uva.

A Pizzo il 5 settembre nuovo appuntamento con la Sagra del tonno, giunta alla 23esima edizione. Appuntamento lungo corso San Francesco con inizio dalle ore 19.00.

A chiudere il calendario sarà la Festa del Fungo di Serra San Bruno, in programma il 26 e 27 settembre, storico appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori tra boschi, sapori d'autunno e tradizioni delle Serre.