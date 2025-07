Frumentario, di Alessandro Santilli, è la migliore pizza in viaggio in Italia per il 2025. Questo il risultato secondo 50 Top Pizza, guida più influente nel mondo della pizza, annunciato attraverso i propri canali social. La piccola pizzeria al taglio di Via Tuscolana, nel quartiere romano di San Giovanni, dopo un anno dall’apertura balza direttamente al vertice.

Seconda posizione per Pizzarium, di Gabriele Bonci, che dopo cinque anni consecutivi lascia la vetta della classifica. Terza posizione per Campana pizza in teglia di Daniele Campana, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Quarta posizione per Lievito di Francesco Arnesano, sempre a Roma. Quinta posizione per Antico Forno Roscioli di Pierluigi Roscioli, a Roma. Al sesto posto Tellia di Enrico Murdocco, a Torino.

Settima posizione per Masardona della famiglia Piccirillo, a Napoli. All’ottavo posto Tiella di Daniele Biagioni, a Roma. Nona posizione per Tiri Bakery & Caffè di Vincenzo Tiri, a Potenza. A chiudere la top ten, Grigoris The Bakery di Lello Ravagnan, a Mestre.

In classifica anche altre tre pizze calabresi: sono quelle di Forno Filomena a Cosenza, Oliva Pizzamore ad Acri e Pizzeria da Filomena a Castrovillari, rispettivamente al 15esimo, 25esimo e 31esimo posto.

Roma si conferma capitale indiscussa della pizza al taglio con 12 locali in guida, seguita da Napoli con 3 locali.

«La guida fotografa un grande miglioramento, in tutte le regioni, di questa specialità molto amata dagli italiani, che riesce ad essere anche identitaria a seconda del territorio in cui viene proposta. Attenzione alle lievitazioni, tendenza al crunch oggi molto di moda - e apprezzata anche grazie alla sensazione di leggerezza che regala al morso -, assoluta ricerca della qualità nelle materie prime, sono la cornice di un settore importante e qualificante», dichiarano i tre curatori della guida Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere.

Cresce intanto l’attesa per la cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza Italia 2025, durante cui saranno svelate le 100 migliori pizzerie italiane per l’anno in corso, che si terrà martedì 15 luglio al Teatro Manzoni, e sarà condotta da Federico Quaranta.

Milano sarà la capitale italiana della pizza per 10 giorni. Infatti, dal 7 al 13 luglio si svolgerà la seconda edizione del Pizza Week Milano Edition, in collaborazione con le migliori pizzerie della capitale lombarda presenti nella Guida 2025, con un calendario ricco di appuntamenti di grande spessore, che ci accompagnerà fino alla finale del giorno 15.