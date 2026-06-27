Ancora un prestigioso riconoscimento internazionale per il pizzaiolo calabrese Roberto Davanzo, patron della rinomata Bob Alchimia a spicchi di Montepaone, in provincia di Catanzaro.

Proprio nei giorni che hanno preceduto l’edizione 2026 del Bob Fest - il festival in corso a Praia a Mare, da lui ideato e diventato ormai riferimento in Calabria per la cultura gastronomica contemporanea - il maestro pizzaiolo ha conquistato la medaglia d’argento al The Best Pizza Awards 2026 di Milano: uno dei riconoscimenti internazionali più prestigiosi dedicati al mondo della pizza.

Un evento in grado di riunire oltre 600 ospiti provenienti da tutto il mondo, tra cui 500 pizzaioli, 200 giornalisti internazionali e numerosi protagonisti del settore dell’ospitalità.

Davanzo si è così distinto, portando la Calabria sul secondo gradino del podio (lo scorso anno si era classificato quarto, ottavo nel 2024), confermando il valore delle eccellenze regionali nel settore della pizza d’autore e aggiungendo un altro prestigioso riconoscimento ad un ricco palmares che lo consacra ormai nell’élite mondiale del settore.

A conquistare il primo posto è stato Francesco Martucci, pizzaiolo de I masanielli di Caserta, mentre al terzo posto si è piazzato Francesco Capece della pizzeria Confine di Milano.

La Calabria al The Best Pizza Award 2026

Ma c’è un altro elemento di orgoglio calabrese nell’edizione 2026 del The Best Pizza Award ed è legato alla tradizione enologica regionale. Ad accompagnare le degustazioni e i talk che si sono svolti nel corso di tutto l’evento sono stati infatti i vini di Casa Comerci, giovane e dinamica cantina con sede a Badia di Nicotera, nel Vibonese, che si distingue ormai da tempo per qualità, originalità e crescita della sua proposta vinicola.

Dal Magliocco canino allo Zibibbo fino al Greco bianco, nei vini proposti a Milano spiccano le produzioni autoctone del territorio, re-interpretate con competenza e piglio innovativo dal team che fa capo a Rosa Comerci e Michele Battaglia. Vini realizzati con i metodi ancestrali, rosati aromatici e rossi corposi, le etichette di Casa Comerci hanno conquistato il palato dei 500 pizzaioli e 200 giornalisti presenti, arricchendo con un sorso di Calabria autentica la prestigiosa manifestazione.