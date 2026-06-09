L’olivicoltura come motore di sviluppo economico, culturale e territoriale. È questo il tema al centro dell’evento “L’Olivo oltre l’olio. Dalla cultura dell’olivo, nuove opportunità per il territorio”, promosso dall’Associazione Prim’Olio – Saperi & Sapori di Calabria, in programma mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 17:30 presso il ristorante L’Accademia di Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire una riflessione sulle potenzialità che possono scaturire dalla filiera olivicola calabrese, andando oltre la tradizionale produzione dell’olio extravergine e valorizzando nuove prospettive legate all’innovazione, alla sostenibilità e alla promozione del territorio.

L’incontro metterà a confronto rappresentanti del mondo agricolo, accademico, imprenditoriale e della comunicazione, chiamati a discutere delle opportunità che la cultura dell’olivo può offrire alla Calabria in termini di crescita economica e valorizzazione delle identità locali.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il progetto JUSU, descritto come un esempio concreto di innovazione nata dalla cultura dell’olivo e capace di trasformare una risorsa tradizionale in una nuova opportunità per il territorio.

A dialogare saranno Domenico Fazari, presidente di Prim’Olio, Filippo Cogliandro, executive chef de L’Accademia, Poeta Stefano, agronomo e vicepresidente Epap, Domenico Bellantonio, sommelier e bartender, e Poiana Marco, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. A coordinare i lavori sarà la giornalista LaC News24, Elisa Barresi.

L’appuntamento si propone come un momento di confronto e approfondimento dedicato a uno dei simboli più rappresentativi della Calabria, con l’obiettivo di esplorare nuove strade per la crescita del comparto olivicolo e delle comunità che ne custodiscono tradizioni e saperi.