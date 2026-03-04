A guidare il percorso organizzativo è stata la Pro Loco di Paola, presieduta da Marcello Lamberti, con il patrocinio dell’Unpli Cosenza. Insieme al Comune e all’Ipseoa, è stato costruito un progetto strutturato e coerente, con l’obiettivo di promuovere la città di Paola attraverso ciò che la rappresenta realmente

La città di Paola ha partecipato a Casa Sanremo 2026 con un progetto unitario che ha unito scuola, istituzioni e associazionismo, conquistando visibilità nazionale e un importante riconoscimento gastronomico. Protagonista l’Istituto professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “San Francesco di Paola”, che ha vinto il “Mestolo d’Oro” nell’ambito del Fuori Festival, durante la competizione organizzata dalla Foundation Academy Top Chef – Master Italy.

Se n’è parlato nel corso della puntata di “Dentro la notizia”, il format targato LaC, condotto da Salvatore Bruno. La puntata è visibile sulla piattaforma LaC Play.

Il premio e la “Calabria Ripiena”

A distinguersi sono state le studentesse Giusy Nesci, Maria Celeste Lento ed Elisa Abbate, accompagnate dal professore chef Massimo De Simone e guidate dalla dirigente scolastica Sandra Grossi. In gara hanno presentato tre sfoglie di pasta farcita ispirate ai sapori identitari calabresi – baccalà, ’nduja e salsiccia di maialino – con una proposta coerente, curata nella tecnica e nella presentazione.

Il piatto simbolo è stato la “Calabria Ripiena”, un raviolo a forma di Calabria realizzato con ingredienti a marchio De.Co. (Denominazione Comunale). Una ricetta che ha saputo rileggere la tradizione in chiave contemporanea, valorizzando l’identità territoriale senza snaturarla.

Il riconoscimento ha premiato non solo la qualità delle preparazioni, ma anche la solidità del percorso formativo dell’Istituto, confermando l’efficacia di un modello che coniuga didattica, professionalità e promozione delle eccellenze locali.

Un progetto condiviso per raccontare la città

La partecipazione a Casa Sanremo è nata da una sinergia tra Comune di Paola, Pro Loco Paola e Istituto “San Francesco di Paola”. Un’azione coordinata per portare sul palcoscenico nazionale un racconto unitario della città, fatto di cultura, tradizioni, prodotti tipici e formazione.

A guidare il percorso organizzativo è stata la Pro Loco di Paola, presieduta da Marcello Lamberti, con il patrocinio dell’Unpli Cosenza. Insieme al Comune e all’Ipseoa, è stato costruito un progetto strutturato e coerente, con l’obiettivo di promuovere la città di Paola attraverso ciò che la rappresenta realmente.

Il filo conduttore dell’esperienza è stato il marchio De.Co., strumento di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, sostenuto dalla Commissione comunale, presieduta dal consigliere Francesco Aloia. Oltre alla “Calabria Ripiena”, è stato presentato anche lo ‘Mpiulato, altro prodotto simbolo del territorio.

Formazione, identità e promozione

Durante la permanenza a Sanremo, la delegazione paolana ha preso parte a incontri, presentazioni e interviste, consolidando l’immagine di una città capace di promuoversi con contenuti, competenza e visione strategica. Messaggi di apprezzamento sono arrivati anche dal giornalista Beppe Convertini e dal presidente nazionale Unpli, Antonino La Spina, che hanno riconosciuto il valore del percorso avviato.