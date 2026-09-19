La tredicesima edizione si svolgerà il 26 e 27 settembre e il 2, 3 e 4 ottobre. In programma anche masterclass, musica, animazione, approfondimenti sulla biodiversità e il concerto finale dei Dance Tarantella

Cinque giornate distribuite su due weekend per celebrare uno dei prodotti simbolo delle Serre vibonesi. Serra San Bruno si prepara ad accogliere la tredicesima edizione della Festa del Fungo, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre e poi venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Serra San Bruno, torna così ad animare il centro montano nel periodo in cui i boschi delle Serre entrano nel pieno della stagione autunnale e il fungo porcino diventa protagonista delle tavole e delle attività legate al territorio.

Mostra micologica, cooking show e degustazioni

Il programma comprende la Mostra micologica, cooking show, masterclass con degustazioni e momenti di approfondimento dedicati ad ambiente, agricoltura, biodiversità e turismo. Non mancheranno inoltre iniziative legate alla conoscenza del bosco e alla valorizzazione delle produzioni locali.

Tra gli ospiti figura anche lo chef Antonio Franzè, Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo, impegnato in diversi appuntamenti tra preparazioni dal vivo e degustazioni.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre presente un'area dedicata allo street food.

Accanto alla parte gastronomica, la Festa del Fungo proporrà un calendario di spettacoli rivolto anche alle famiglie. Sono previsti appuntamenti con musica, folk, magia, clowneria, fire show, tango e flamenco, oltre a giganti, giocoleria, animazione per bambini e spettacoli itineranti.

Gli appuntamenti musicali

Ad aprire il programma musicale, sabato 26 settembre, sarà il concerto “Nei Novanta, io c'ero”. Tra gli altri appuntamenti è prevista la serata “Piazze in Festa”, mentre la chiusura della manifestazione, domenica 4 ottobre, sarà affidata al concerto dei Dance Tarantella.

«Vogliamo far crescere ancora una manifestazione che ormai identifica Serra San Bruno e le sue eccellenze, offrendo ai visitatori un'esperienza capace di unire gusto, territorio e accoglienza», afferma il presidente della Pro Loco Francesco Bonazza.

Per la direttrice artistica Luisa Baffa Trasci, «abbiamo costruito un programma ricco e dinamico, con spettacoli e intrattenimento per tutte le età, senza rinunciare alla cultura, alla gastronomia e alla valorizzazione del territorio».

L'iniziativa è sostenuta anche dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfredo Barillari e punta a inserirsi nel percorso di promozione del turismo montano e di destagionalizzazione delle presenze. Due fine settimana nei quali il fungo diventa così il filo conduttore per raccontare Serra San Bruno, i suoi boschi, le tradizioni e le produzioni del territorio.