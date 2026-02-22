Bottino ricco, in termini di emozioni e di esperienza, per la rappresentativa degli chef appartenenti all'Associazione provinciale cuochi catanzaresi (Apccz) a conclusione dei Campionati della cucina italiana organizzati dalla Federazione cuochi all'interno della fiera Beer & food che si è svolta nei giorni scorsi a Rimini. Il gruppo di chef catanzaresi ha proposto una serie di pietanze mirate a valorizzare i prodotti calabresi come il Panino alla curcuma, smashburger di salsiccia di suino nero di Calabria, cime di rapa saltate, peperoni rossi, maionese agli agrumi e sottiletta al pecorino romano dop, in omaggio allo sponsor ufficiale della categoria street food, il Consorzio pecorino romano dop.

Il piatto prodotto dal team lady chef Catanzaro è stata la pitta al peperoncino con patate e peperoni, cipolla marinata allo zibibbo e spuma di pecorino romano. Per la categoria Singoli junior Danyel Zaffino ha ottenuto un argento, seguito dal bronzo per Annalisa Cacia e Saverio Mannarino.

Tutta d'argento per il team catanzarese, invece, la categoria Street food junior con medaglie per Viola Tolotta, Giusy Folino e Gianpiero Menniti. Anche nella categoria Street food senior tre i bronzi con Antonio Falbo, Luciano Tolomeo e Antonio Godino. Risultato bissato con altrettanti bronzi nella categoria Street food senior - Lady chef ottenuti da Anita Ferragina, Rossella Costa e Lidia Cipriani.

Altri tre bronzi ancora sono stati conquistati nella categoria Street food senior - Due Mari da Fabrizio Astorino, Mario Rizzuto e Giuseppe Gallo. Assegnati anche tre diplomi di merito nella categoria Singoli senior a Luca Caligiuri, Luigi Rossomanno e Paola Cardamone. «Sono state - è detto in una nota dell'Apczz - giornate intense e ricche di emozioni. C'è chi ha gioito e chi avrebbe desiderato qualcosa in più in termini di risultati, ma tutti torniamo a casa con un bagaglio di esperienza, crescita e condivisione che va ben oltre ogni medaglia. Grazie di cuore a tutto il Team dell'Associazione che ha dimostrato, al di là del risultato raggiunto, grande professionalità, spirito di gruppo e determinazione. Elementi fondamentali per continuare a crescere insieme e portare sempre più in alto il nome dell'Apccz».

«Una menzione speciale spetta al Team manager Francesco Marinaro, che - riporta ancora la nota - ha seguito con dedizione e professionalità ogni singolo partecipante nelle varie competizioni». Buona l'affermazione anche nella categoria K1 per Luca Caligiuri mentre per la prima volta l'Apccz ha partecipato anche alla categoria K3 (vegetariano) in cui si è distinta Paola Cardamone.