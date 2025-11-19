La guida UNTOLD 2026 assegna i Tre Cavatappi, il massimo riconoscimento della pubblicazione, a sette vini della Calabria, confermando la crescita qualitativa e l’identità distintiva del panorama vitivinicolo regionale.

La Calabria, da sempre territorio ricco di contrasti naturali e culturali, si afferma nuovamente come area di grande interesse enologico grazie a produzioni capaci di esprimere autenticità, rigore produttivo e una visione contemporanea della tradizione. Le degustazioni condotte dalla commissione di Untold hanno rilevato un livello medio particolarmente elevato.

Il conferimento dei Tre Cavatappi alle sette etichette selezionate rappresenta un riconoscimento al lavoro delle cantine impegnate nella valorizzazione dei vitigni autoctoni, nella cura del dettaglio e nell’adozione di pratiche enologiche capaci di rispettare e amplificare le caratteristiche del territorio.

La pubblicazione del team editoriale Decanto mette in evidenza l’evoluzione stilistica dei vini bianchi e rossi regionali: i primi si distinguono per freschezza, tensione minerale e complessità aromatica; i secondi, in particolare quelli a base Gaglioppo, si confermano come espressioni solide e identitarie, caratterizzate da finezza tannica, intensità e potenziale di invecchiamento.





TRE CAVATAPPI UNTOLD 2026 || CALABRIA

Migliori Vini della Calabria – Bianchi

Senatore Vini – Cirò DOC Bianco “Alaei Bio” 2024

Caparra & Siciliani – Calabria IGT Pecorello 2024

Ippolito 1845 – Calabria IGT Pecorello 2024

Tenute Paese – Calabria IGT Pecorello 2024

Migliori Vini della Calabria – Rossi

Francesco Malena – Cirò Rosso DOC Classico Sup. Ris. “Pian Della Corte” 2020

Santa Venere – Cirò DOC Rosso Classico Superiore Riserva 2021