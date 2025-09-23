Alfa, cantautore e rapper italiano del momento. Francesco Giannini, cantautore calabrese che con la sua musica unisce il pop alla lingua dialettale. Insieme sul palco del Roccella Summer Festival in un video diventato subito virale. È stato proprio il cantante genovese a volere Giannini al suo concerto dopo aver ascoltato sul web la versione calabrese del suo brano "A me mi piace" e prima ancora il brano "Il filo rosso".

«Subito dopo la pubblicazione di "A me mi piace" ho ricevuto un suo messaggio su Instagram - racconta - chiedendomi il numero di telefono e da lì i contatti con il suo staff e l'invito a partecipare al suo concerto. Sicuramente essere su quel palco è stata una grandissima emozione e anche fuori dalla nostra regione abbiamo portato la musica popolare insieme ad una star pop del panorama nazionale e internazionale, considerato che a breve Alfa sarà in turnée in tutta Europa».



Una vera soddisfazione per il giovane artista di Santa Caterina sullo Ionio, classe ‘96, cresciuto con la passione per la musica popolare, diventata oggi il suo lavoro, la sua vita. «È una passione che ho da sempre, ho iniziato a suonare l'organetto all'età di circa 7 anni, e che mi ha dato veramente tante soddisfazioni. C'è stato molto lavoro dietro perché ho prodotto due album, abbiamo realizzato un sacco di singoli e molti concerti, e questo è stato un po’ l'apice della musica popolare calabrese unita al repertorio pop nazionale».



Sui prossimi impegni del suo progetto musicale Giannini annuncia: «Stiamo lavorando a due brani che usciranno nel 2026. In più stiamo cercando di inserire un tocco di modernità al nostro concerto attraverso la musica elettronica. Per quanto riguarda i prossimi concerti, saremo a Siderno il 5 ottobre, il 19 ottobre a Davoli Marina. Le altre date saranno comunicate successivamente sui canali social. Altra novità, dal 24 settembre su tutte le piattaforme digitali uscirà "A me mi piace" di Alfa in versione calabrese quindi ormai troverete il brano ovunque».