L’eccellenza accademica e musicale arriva con la laurea ottenuta con 110/110 al Conservatorio Corelli di Messina. Una promessa che unisce talento, passione e impegno, diventando esempio per tutto il Paese: i suoi progetti per il futuro

Dalla Calabria arriva una nuova promessa del panorama musicale italiano: Anna La Croce, 18 anni, si è appena laureata con 110/110 nel corso triennale di Didattica della Musica presso il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, diventando la più giovane laureata in Italia in questa disciplina. Il traguardo arriva appena quattro mesi dopo il diploma di maturità con 100/100 all’Istituto Paritario ITC XXIV Maggio 1915 di Taormina, grazie al progetto “Artista per Passione”, che le ha permesso di conciliare formazione scolastica e percorso artistico.

Radici calabresi e primi passi nella musica

La passione di Anna per la musica nasce in Calabria, dove inizia a cantare a soli quattro anni. Nel 2018-2019 viene ammessa al Conservatorio “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese, seguendo il percorso Pre-AFAM e superando tutti gli esami con risultati eccellenti. Nel 2022 prosegue al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, completando il triennio accademico senza mai interrompere il percorso scolastico. Questo cammino dimostra come impegno e passione possano trasformarsi in risultati concreti e ispirazione per i giovani.

La musica come strumento di riscatto

Dietro ai successi di Anna c’è una storia personale intensa. Da bambina ha vissuto episodi di bullismo, trovando nella musica il suo modo di rivalsa e comunicazione con il mondo. Dalle sue esperienze nascono canzoni che raccontano forza e consapevolezza:

“Ci sono anch’io”, contro il bullismo;

“L’amore non è violenza”, dedicata a Giulia Cecchetin e alle vittime di femminicidio;

“Mai silenzio”, per chi è lontano o non c’è più;

“Sto cercando te”, sulla ricerca di sé stessi.

Un futuro di studio e creatività

Oggi cantautrice e influencer, Anna rappresenta una delle voci più autentiche della nuova generazione musicale. Proseguirà gli studi con la Biennale di Didattica della Musica al Conservatorio Corelli e il corso di Canto Pop-Rock al Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, consolidando il legame con la sua terra d’origine.

«La musica mi ha insegnato a credere in me stessa — racconta Anna —. Vorrei che la mia storia servisse a dire ai ragazzi che il talento non ha età e che lo studio, insieme alla passione, può davvero cambiare la vita.»

Dalla Calabria all’Italia intera, Anna La Croce è oggi simbolo di una generazione che sogna, studia e lavora per costruire il proprio futuro con la forza dell’arte e dell’impegno.