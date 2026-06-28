Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno un legame speciale con la Calabria. Da tempo, una delle coppie più longeve e celebri del mondo dello spettacolo italiano visita la regione, apprezzandone le bellezze naturalistiche, il mare e la cucina, ma anche l'autenticità e il calore della gente. Frequenti viaggi di piacere e di lavoro, come l'omaggio a Raffaella Carrà che li vede protagonisti, con un corpo di ballo di 8 ballerini, nelle piazze d'Italia.

La coppia che vive in una villa immersa nel verde alle porte di Roma, di recente, ha visitato la zona di Tropea, ed è stata ospite speciale, il 21 giugno, a Villa Hermes a San Ferdinando, in occasione della venticinquesima edizione del Premio Calabria che lavora, l’evento organizzato sotto la guida della presidente dell’associazione Anna Patania, con la conduzione di Franco Buccinà e la direzione di Giulio Buccinà. I coniugi hanno pernottato presso il Global hotel di San Ferdinando, struttura ricettiva celebrata durante la cena di gala in cui si sono valorizzati lavoratori, amministratori locali, imprenditori, aziende, che rappresentano il volto migliore della Calabria. Tutti omaggiati dei premi realizzati dalle mani esperte dell’orafo di fama internazionale, il Maestro Michele Affidato.

«Siamo stati presenti in tante altre edizioni, ci conosciamo da 30 anni, è sempre bello venire qui, perché si sente la sostanza, il merito – ha affermato Carmen Russo -. È un premio straordinario. È giusto dare riconoscenza e celebrare le eccellenze che si sono distinte sul territorio. È bello che un professionista venga gratificato». Infine, la showgirl, attrice e ballerina, che ha raggiunto la grande popolarità negli anni '80 partecipando a programmi cult come Drive In, diventando un'icona della televisione italiana, ha lanciato un appello: «La Calabria merita. Passate le vostre vacanze in Calabria, lo meritano i luoghi, i calabresi e tutto il resto».

Nell’evento di San Ferdinando si sono celebrate le eccellenze calabresi. Enzo Paolo Turchi ha evidenziato: «Spesso vengono celebrate di più all'estero che in Italia. Tipo, ad esempio, la ‘nduja. Io l’ho trovata di più in giro per il mondo e molto meno al Nord Italia. Lavoravo in Messico e lì c'era la ‘nduja, molto apprezzata perché loro amano il piccante». Poi, il ballerino, coreografo e insegnante di danza, pioniere di iconici balli di gruppo in TV, su tutti il celebre Tuca Tuca ballato insieme a Raffaella Carrà, ha espresso il suo sincero apprezzamento per l’iniziativa: «Noi del Sud, io sono napoletano, facciamo sempre fatica a riconoscerci fuori, in una manifestazione come questa, riusciamo a prenderci un bravo, fa bene, fa crescere».