La giovane imprenditrice calabrese Matilde Piluso, 25 anni, comproprietaria di Tenuta del Travale, è stata selezionata da Forbes Italia tra i 100 giovani Under 30 del 2026, entrando così nella prestigiosa classifica che ogni anno individua i talenti italiani più innovativi e influenti nei rispettivi settori.

«Forbes è alla continua ricerca di talenti sotto i 30 anni che stanno cambiando il mondo», si legge nella presentazione ufficiale della classifica. «Anche nel 2026 abbiamo selezionato 100 under 30 che stanno cambiando l’Italia. Per il nono anno consecutivo le loro storie sono lo specchio di un Paese in evoluzione».

Un riconoscimento che premia il percorso imprenditoriale e culturale di Matilde Piluso, oggi impegnata nella valorizzazione contemporanea della viticoltura calabrese e nella costruzione di un modello d’impresa capace di coniugare identità territoriale, posizionamento internazionale e innovazione strategica.

Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita con lode presso Sapienza Università di Roma, Matilde ha scelto di tornare nella propria terra d’origine per investire nel territorio e contribuire a una nuova narrazione del Sud Italia.

All’interno di Tenuta del Travale si occupa di governance, sviluppo strategico, relazioni commerciali nazionali e internazionali e apertura ai mercati esteri. Attraverso un progetto imprenditoriale fortemente identitario, l’azienda — situata a Rovito, in provincia di Cosenza, nel territorio della Sila, decima Riserva della Biosfera Unesco — è riuscita a conquistare spazi nell’alta e altissima ristorazione italiana e internazionale, ottenendo importanti riconoscimenti dalle principali guide di settore, tra cui i Tre Bicchieri e Vini Rari del Gambero Rosso, i Cinque Grappoli di Bibenda, i Quattro Tralci di AIS e valutazioni d’eccellenza da parte di critici internazionali come James Suckling e Ian D’Agata.

Nel 2025 Matilde Piluso è stata protagonista della copertina del magazine di ottobre di Gambero Rosso, con un’ampia intervista dedicata alla nuova generazione del vino calabrese e alla crescita di Tenuta del Travale come modello contemporaneo di eccellenza territoriale.

Non da ultimo, Tenuta del Travale ha ricevuto il Premio Angelo Betti – Benemeriti della vitivinicoltura italiana – in occasione di Vinitaly 2026.

«Questo riconoscimento rappresenta non soltanto un traguardo personale, ma anche un segnale importante per una nuova generazione di professionisti che sceglie di tornare a casa e generare valore durevole investendovi competenze, visione e sensibilità imprenditoriale», dichiara Matilde Piluso. «Per me il vino è cultura, responsabilità e libertà. L’obiettivo è contribuire a ridefinire l’immagine della Calabria nel panorama enologico internazionale: non terra di riscatto, ma terra di consapevolezze».