Alfred van Beek, due volte campione del mondo, e Hannie hanno visitato una casa sulle colline di Cassano e dopo un'ora hanno deciso di trasferirsi. Un colpo di fulmine: «Qui abbiamo ritrovato tempo, semplicità e persone straordinarie»

In una terra segnata storicamente dall'emigrazione, dove per decenni le giovani generazioni hanno salutato la propria casa alla ricerca di fortuna altrove, c'è chi oggi compie un percorso controcorrente. E lo fa lasciandosi alle spalle uno dei paesi economicamente più efficienti, organizzati e dinamici d'Europa come l'Olanda. È la storia di un vero e proprio colpo di fulmine condiviso da una coppia, di quelli che ribaltano le prospettive nel giro di appena sessanta minuti. Un'ora soltanto, il tempo necessario per visitare un'abitazione situata sulle colline di Cassano all'Ionio, e decidere insieme che il passato professionale e personale era ormai definitivamente alle spalle. «Amore a prima vista. Una sola ora. Olanda, bye bye», poche parole, veloci ed efficaci, per sintetizzare una svolta radicale per la vita di Alfred van Beek e di sua moglie Hannie Rast van Beek.

A scegliere questo angolo incontaminato dell'Alto Ionio calabrese è una coppia con una storia importante alle spalle. Alfred, due volte campione del mondo di kickboxing, ha gestito per decenni insieme alla moglie un'attività imprenditoriale complessa e articolata nei Paesi Bassi, una scuola d'élite dedicata agli sport da combattimento e un centro specializzato di fisioterapia e massaggi. Una quotidianità familiare e professionale condivisa, ma scandita da ritmi lavorativi estenuanti, arrivati a toccare picchi di 90 ore settimanali tra gestione aziendale, sedute di allenamento e assistenza ai clienti. Nel racconto di Alfred e Hannie emerge con nitidezza il contrasto tra il modello di vita nordeuropeo e la realtà quotidiana riscoperta in Calabria. L'Olanda, descritta come un piccolo territorio geografico andato incontro a una vertiginosa crescita demografica, passato nel tempo da 14 a oltre 18 milioni di abitanti, appare oggi agli occhi della coppia come un contesto ipersaturo, segnato da elevate tensioni sociali, ritmi frenetici e un costo della vita sempre più gravoso legato al mantenimento della casa e dell'automobile. A questa pressione costante si aggiungeva la perdita del contatto con la genuinità della vita quotidiana. «In Olanda si mangia solo cibo da supermercato, industriale, senza sapore – ci racconta Hannie –, qui in Calabria, invece, c'è il cibo fresco, la tradizione del piccante, il sole, il mare a due minuti di strada e la montagna a due minuti dalle spalle». Una combinazione geografica e naturale unica, capace di trasformare il territorio cassanese in un vero e proprio rifugio familiare per lo spirito. «Se hai lavorato duramente per tutta la vita – spiega Alfred – e alla fine dell'anno ti ritrovi a pagare imposte altissime per sostenere obiettivi pubblici in cui non ti riconosci più, capisci che è arrivato il momento di fermarsi. L'Olanda non è più quella di una volta. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre e capire che il futuro può essere altrove.»

La scoperta della Calabria da parte dei coniugi van Beek non è avvenuta attraverso i tradizionali canali turistici di massa. Dopo un'esperienza iniziale di vacanza in Abruzzo, la ricerca di una nuova casa si è spostata online sul portale immobiliare Idealista. Da lì, il contatto via e-mail con i proprietari, il viaggio verso Cassano e la visita all'immobile che ha chiuso istantaneamente ogni esitazione di Alfred e Hannie. Ma oltre alla bellezza paesaggistica delle colline e alla maestosità del Pollino, a fare la differenza per entrambi è stato il fattore umano. Attraverso la conoscenza di residenti locali e le prime esplorazioni del territorio, come le visite all'incantevole borgo arbëreshë di Civita, la coppia si è ritrovata immersa in una fitta rete di amicizie sincere. «In Olanda ci sono tanti impegni, tanta burocrazia e tanto stress – spiegano alternandosi in un italiano misto all’inglese – qui abbiamo trovato persone straordinarie, calde, accoglienti. Il valore dell'amicizia in Calabria è molto più forte ed autentico. C'è rispetto, condivisione e piacere di stare insieme».

Scegliere di vivere a Cassano all'Ionio ha significato per Alfred e Hannie anche riscoprire il valore del tempo. Per la coppia, il trasferimento rappresenta una sorta di benedetto "viaggio indietro nel tempo di vent'anni", verso un'epoca in cui le relazioni interpersonali e i ritmi della giornata non erano ancora erosi dalla frenesia digitale o dall'efficienza ad ogni costo. «Qui trovi la pazienza, la calma, lo spazio, la luce e soprattutto la semplicità – riflettono – non dobbiamo dimenticare il valore della semplicità. Quando capisci che questo modo di vivere non appartiene solo al passato ma può diventare il tuo presente, ti si spalanca un mondo intero davanti». Oggi la loro esperienza di vita insieme non rimane un fatto privato, ma si trasforma in una testimonianza condivisa anche attraverso i canali digitali e i podcast rivolti al pubblico olandese ed internazionale. L'obiettivo di Alfred e Hannie è mostrare senza filtri, "da A a Z", come sia possibile ritrovare il benessere psico-fisico e di coppia lontano dalle grandi metropoli nordeuropee. Un messaggio chiaro che parte dal cuore della Sibaritide e parla a chiunque sia alla ricerca di una nuova qualità della vita. A volte, per ritrovare se stessi, basta avere il coraggio di scegliere un luogo dove il tempo sa ancora aspettare.