In questi giorni l’alta pressione sta interessando il Mediterraneo e l’Europa occidentale, portando temperature in netto aumento e condizioni di tempo stabile. Al Nord Italia, infatti, si registrano già temperature intorno ai 30°C, ma nei prossimi giorni il termometro potrebbe addirittura raggiungere i 33-35°C in alcune aree, segnando il primo caldo anomalo della stagione.

Sulla Calabria, invece, insistono ancora infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai Balcani, che mantengono le temperature più contenute, con valori compresi tra 24 e 26°C. A partire da metà settimana, però, anche in regione si assisterà a un generale aumento termico, con il termometro che potrà toccare picchi di 30-32°C, soprattutto nelle aree interne.

Il quadro sarà accompagnato da condizioni meteorologiche generalmente stabili su tutto il territorio, con tempo in prevalenza soleggiato. Non si escludono, tuttavia, locali rovesci pomeridiani nelle zone interne e montuose.