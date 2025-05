I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque almeno fino a domenica sera, quando una perturbazione porterà per l’inizio della prossima settimana piogge in alcune zone della regione

Dopo un 1° maggio caratterizzato da tempo prevalentemente stabile su tutta la regione, ecco che durante il weekend è previsto un generale aumento delle temperature con condizioni meteorologiche che continueranno a mantenersi stabili. Questo sarà causato dall’elevazione di un campo di alta pressione di matrice africana verso il Mediterraneo, il quale apporterà temperature molto miti ovunque.

Previsioni meteo weekend

Durante il weekend avremo dunque condizioni meteorologiche stabili su tutta la regione sia nella giornata di sabato che in quella di domenica con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Da segnalare solo un generale aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio/sera di domenica a causa dell’approssimarsi di una perturbazione atlantica verso la nostra regione, la quale apporterà tra la notte e l’inizio della nuova settimana piogge sparse specie lungo le aree tirreniche e interne.

Temperature in aumento su tutta la Calabria

Come detto dunque il promontorio di alta pressione di origine africana apporterà un deciso aumento delle temperature su tutta la regione. Tale aumento si registrerà soprattutto nelle aree joniche e interne: lungo tutte le coste infatti il termometro sarà diffusamente compreso tra i 25-26°C con qualche picco più elevato tra le aree del basso Reggino, Catanzarese e alto Jonio Cosentino. Valori decisamente più elevati si registreranno invece nelle aree interne e in particolare in quelle Cosentine ( tra cui Valle del Crati e Piana di Sibari), Crotonesi e tra Catanzarese e Reggino, dove il termometro potrà raggiungere anche i 30°C.

Il clima mite lo troveremo anche lungo il versante tirrenico con valori che lungo tutte le coste si manterranno tra i 22 e i 24°C; qualche grado in più lo troveremo invece nelle aree interne del Vibonese e del Reggino con il termometro che potrà raggiungere i 26-28°C. Anticipo d’estate non solo in pianura: l’aumento termico infatti è atteso anche nelle aree montuose della Regione con valori che lungo le vette potranno raggiungere i 16-18°C e in particolare su quelle della Sila e dell’ Aspromonte, con valori intorno ai 18-20°C lungo le aree limitrofe e ad altitudine più bassa.