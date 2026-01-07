Dopo una giornata di ieri caratterizzata da clima mite e da tempo localmente variabile, ecco che a partire dalla giornata di oggi è in arrivo una fase pienamente invernale su tutta la regione. Il minimo di bassa pressione che ha causato maltempo nevoso al centro-nord Italia scivolerà verso Sud apportando piogge, temporali e nevicate anche sulla Calabria.

Focus neve in Calabria: possibili nevicate dai 600 m di quota

Nel dettaglio la mattinata si aprirà con spiccata variabilità su gran parte della regione con nubi sparse ovunque e con possibili piogge alternate a schiarite lungo le aree Tirreniche e possibili sconfinamenti fin verso le relative aree interne. Ecco però che la fase clou del maltempo inizierà dal pomeriggio: il vortice di bassa pressione richiamerà a se’ aria fredda di matrice artica che farà causare un netto calo delle temperature su tutta la regione. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attesi valori intorno ai -2/-3°C alla quota di circa 1350 m con uno scarto dunque di oltre 5°C rispetto alla media del periodo.

Tale calo termico sarà tradotto nell’arrivo di precipitazioni nevose su gran parte dei monti calabresi: inizialmente, al mattino, la quota neve si aggirerà intorno ai 1400-1500 m ma con l’avanzare dell’aria fredda la quota neve subirà un deciso declino.

Tra il pomeriggio e le prime ore di giovedì la neve potrà raggiungere i 600-700 m di quota raggiungendo tutte le aree della Sila e del Pollino e relative aree presilane, e paesi come Soveria Mannelli, Carlopoli, Domanico, Bianchi, San Sosti, Morano Calabro, San Vito sullo Jonio, Chiaravalle e aree limitrofe; non sono da escludere anche locali fiocchi di neve svolazzanti a quote più basse ma in questo frangente senza rischio di accumulo al suolo.

Tra Serre e Aspromonte invece la quota neve si aggirerà intorno ai 800-900 m con possibili nevicate sui principali monti nonché sulle quote più basse come Elce della Vecchia, Fabrizia, Zipari, Antonimina, Platì e aree limitrofe. Da sottolineare comunque che gli accumuli più abbondanti si registreranno soprattutto alle quote medio-alte dove non sono da escludere punte fino ai 100 cm.

Piogge e venti in rinforzo: raffiche fino ai 100 km/h

Altrove invece la pioggia la farà da padrona: il maltempo sarà localmente intenso soprattutto lungo le aree tirreniche e relative aree interne dove non sono da escludere locali punte fino agli 80-90 mm nel Cosentino e tra le aree interne del Catanzarese, Vibonese e Reggino.

Ad accompagnare ciò saranno forti raffiche di vento che saranno in netto rinforzo dai quadranti occidentali a partire dal pomeriggio/sera e con raffiche che potranno raggiungere i 70-90 km/h lungo le aree costiere tirreniche e relative aree interne specie crinali dei monti.