Le aree più a rischio di fenomeni intensi saranno quelle joniche. Aria fredda da nord-est con possibili nevicate a partire dai mille metri di quota, accumuli molto abbondanti sulla Sila Greca
Il maltempo non molla la Calabria. Da inizio settimana infatti un treno di perturbazioni atlantiche ha raggiunto il Sud Italia e la nostra regione apportando piogge e locali temporali soprattutto lungo le aree tirreniche accompagnati da intensi venti di ponente. Ecco però che nelle prossime ore le condizioni meteorologiche saranno in nuovo peggioramento: un vortice ciclonico in spostamento da ovest verso est si andrà a collocare nel mar Jonio causando, tra la serata e la mattinata di domani, piogge localmente intense e venti forti.
Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più a rischio di fenomeni intensi saranno quelle joniche e in particolare del Reggino, Catanzarese e tra Crotonese e Cosentino con possibili temporali di forte intensità. Le precipitazioni risulteranno abbandonati anche nelle relative aree interne. Il vortice ciclonico richiamerà a sé anche aria fredda da nord-est causando un generale calo della quota neve e con possibili nevicate a partire dai 1000 m di quota e accumuli molto abbondanti sulla Sila Greca.
Il tutto sarà accompagnato da forti venti da est/nord-est con raffiche che potranno raggiungere o superare localmente i 100 km/h e conseguente aumento del moto ondoso marino con mari dunque che si manterranno molto mossi.