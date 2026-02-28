Continua il bel tempo sulla Calabria. L'anticiclone ha inglobato infatti l'intera Regione apportando tempo stabile ovunque e temperature primaverili specie durante le ore diurne.

Questa tendenza continuerà anche nella prossima settimana: tuttavia, infiltrazioni instabili raggiungeranno il Meridione, causando un po' di nuvolosità sparsa anche sulla Calabria. Ciò non dovrebbe comunque apportare precipitazioni, ad eccezione di qualche breve piovasco nelle aree montuose.

Anche le temperature rimarranno pressoché invariate, con valori che durante le ore diurne si manterranno intorno ai 16-18°C lungo le coste e pianure con possibili picchi fino ai 19-20°C nelle aree più interne specie Cosentine, mentre durante le ore notturne il termometro sarà compreso tra gli 8°C e i 10°C sulle coste, con valori che saranno vicini agli 0°C e localmente al di sotto nelle aree montuose specie su Sila e Pollino.