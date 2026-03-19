L'aria fredda che ha raggiunto la Calabria ha apportato un netto calo delle temperature ovunque con valori ben al di sotto degli 0°C nelle aree interne e montuose e in particolare sulla Sila, dove si sono toccati addirittura i -12°C.

Ecco alcuni valori minimi registrati dalle stazioni meteorologiche dell'Arpacal:

Tirivolo -12.2°C (proprietà di "Stazione Meteorologica Sant'Elia di Catanzaro")

Zagarise -8°C

Spez. Sila - Monte Curcio -7.1°C

Casali del Manco - Botte Donato -6.1°C

Lorica -5.4°C

Celico - Monte Scuro -5.3°C

Aprigliano - Diga di Spineto°C

Spez. Sila - Moccone -3.2°C

Bianchi - Palinudo Staglio -2.9°C

Campo Tenese -2.4°C

Longobucco - Cecita -2.0°C

Soveria Mannelli -1.4 e Gambarie d'Aspromonte -1.4°C

Cardeto e Decollatura -0.8°C

San Giovanni in Fiore e Mormanno -0.7°C

Parenti -0.6°C

San Pietro in Guarano 0.7°C

Luzzi - Cavoni e Fabrizia 1.1°C

Rende Nord 1.2°C

Rogliano, Albidona e Serra S.Bruno 1.4°C

Cosenza - Campagnano 1.7°C

Sellia Superiore 2.3°C

Palermiti 2.4°C

Pentone, Chiaravalle e Montalto Uffugo 2.6°C

Per quanto riguardano i capoluoghi di regione spicca Cosenza con 1.7°C, Vibo Valentia con 3.8°C, Catanzaro con 4.9°C, Crotone con 7.1°C e Reggio Calabria con 8.1°C

Nelle prossime ore è previsto un nuovo ma rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle aree Cosentine, Crotonesi e Catanzaresi con l'arrivo di nuove piogge e nevicate a partire dai 900 n di quota.