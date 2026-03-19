Irrompe il freddo sulla regione con temperature sotto zero nelle aree interne: ecco i valori più bassi. Nelle prossime ore previsto un rapido peggioramento
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L'aria fredda che ha raggiunto la Calabria ha apportato un netto calo delle temperature ovunque con valori ben al di sotto degli 0°C nelle aree interne e montuose e in particolare sulla Sila, dove si sono toccati addirittura i -12°C.
Ecco alcuni valori minimi registrati dalle stazioni meteorologiche dell'Arpacal:
- Tirivolo -12.2°C (proprietà di "Stazione Meteorologica Sant'Elia di Catanzaro")
- Zagarise -8°C
- Spez. Sila - Monte Curcio -7.1°C
- Casali del Manco - Botte Donato -6.1°C
- Lorica -5.4°C
- Celico - Monte Scuro -5.3°C
- Aprigliano - Diga di Spineto°C
- Spez. Sila - Moccone -3.2°C
- Bianchi - Palinudo Staglio -2.9°C
- Campo Tenese -2.4°C
- Longobucco - Cecita -2.0°C
- Soveria Mannelli -1.4 e Gambarie d'Aspromonte -1.4°C
- Cardeto e Decollatura -0.8°C
- San Giovanni in Fiore e Mormanno -0.7°C
- Parenti -0.6°C
- San Pietro in Guarano 0.7°C
- Luzzi - Cavoni e Fabrizia 1.1°C
- Rende Nord 1.2°C
- Rogliano, Albidona e Serra S.Bruno 1.4°C
- Cosenza - Campagnano 1.7°C
- Sellia Superiore 2.3°C
- Palermiti 2.4°C
- Pentone, Chiaravalle e Montalto Uffugo 2.6°C
Per quanto riguardano i capoluoghi di regione spicca Cosenza con 1.7°C, Vibo Valentia con 3.8°C, Catanzaro con 4.9°C, Crotone con 7.1°C e Reggio Calabria con 8.1°C
Nelle prossime ore è previsto un nuovo ma rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle aree Cosentine, Crotonesi e Catanzaresi con l'arrivo di nuove piogge e nevicate a partire dai 900 n di quota.