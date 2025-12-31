L’arrivo di aria fredda e secca porta un brusco calo termico su tutta la regione: gelo intenso su Sila e Pollino, tanto freddo anche negli altri capoluoghi

L’ultimo giorno dell’anno è appena iniziato e la domanda principale è: come sarà il tempo durante i concertoni sparsi per la Calabria?

A partire dal pomeriggio di oggi una massa d’aria fredda e secca raggiungerà la Regione apportando un netto calo delle temperature ovunque: secondo gli ultimi aggiornamenti durante la notte più lunga dell’anno sono previsti valori fino ai -10/-12°C nelle aree montuose della Sila e del Pollino con gelate intense e diffuse, mentre su Serre e Aspromonte il termometro dovrebbe aggirarsi intorno ai -4/-5°C. Sulle limitrofe aree montuose il termometro non dovrebbe raggiungere comunque i valori positivi.

Molto freddo farà anche sui capoluoghi di regione con Cosenza che potrebbe raggiungere i -3°C, seguita da Catanzaro +2°C, Vibo Valentia+3°C, Crotone +5°C e Reggio Calabria +6°C; tale massa d’aria fredda sarà come detto molto secca e ciò vorrà dire che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili su tutta la Regione con cieli che si manterranno praticamente sereni ovunque e questo favorirà l’inversione termica.

Tuttavia durante la giornata di oggi ci aspettiamo qualche piovasco sparso tra la mattina e il primissimo pomeriggio su Reggino, Vibonese e relative aree interne in rapido dissolvimento.