Il maltempo potrebbe arrivare fin sulle coste joniche reggine e catanzaresi. Temperature stabili (fino a 18 gradi)
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
La Calabria continua ad essere interessata dall'anticiclone. Tempo stabile infatti caratterizzerà le giornate ma nelle ore pomeridiane saranno possibili ancora locali rovesci temporaleschi specie nelle aree interne.
Nelle prossime ore e in particolare a partire dal primo pomeriggio piogge e temporali inizieranno la loro formazione nelle aree montuose della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili fenomeni intensi accompagnati da locali grandinate. Non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le aree costiere joniche e soprattutto su Reggino e Catanzarese.
Le temperature rimarranno comunque invariate con valori massimi che si manterranno intorno ai 16-18°C con un clima prettamente primaverile.