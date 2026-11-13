L’azione del vortice ciclonico denominato Charles sta apportando severo maltempo sulle regioni del centro nord Italia con alluvioni che si sono verificate in Liguria. Il sud Italia e la Calabria restano invece fuori da questa fase di maltempo con solo qualche piovasco sparso sulle aree tirreniche ma non di rilievo.

Temperature oltre le medie del periodo

Il ciclone Charles attualmente sul Nord Italia sta causando un notevole richiamo di aria molto mite da Sud sulla nostra regione con un’ impennata delle temperature oltre le medie stagionali. Dopo valori di quasi 28°C registrati sulle aree tirreniche della bassa Calabria, ecco che nella giornata di oggi il termometro si manterrà ancora stazionario con valori di temperatura primaverili.

Specie lungo le aree joniche infatti sono previsti valori di circa 25-26°C e in particolare su Crotonese, Catanzarese e Reggino dove non sono da escludere anche locali picchi più elevati. Altrove invece il termometro si manterrà intorno ai 22-24°C. Ad accompagnare ciò saranno anche forti venti di libeccio che soffieranno soprattutto sui pendii dei monti con possibili raffiche fino ai 60-70 km/h.

Cambio di circolazione dal weekend

Lo spostamento del ciclone Charles però apporterà un ritorno alla normalità a partire già dalla giornata di sabato quando è previsto un primo e generale calo termico su tutta la regione con il ritorno alle medie del periodo entro la giornata di domenica. Domenica che, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrà essere caratterizzata da una fase di maltempo che interesserà l’intera regione, ma su questo ci ritorneremo nei prossimi aggiornamenti.