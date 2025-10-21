Dopo una mattinata con cieli nuvolosi, nel pomeriggio e nella serata si potranno registrare precipitazioni nei territori del Cosentino e Catanzarese

Dopo una piccola tregua dal maltempo che ha interessato la Regione nella scorsa settimana, una perturbazione atlantica raggiungerà il Meridione e la Calabria nelle prossime ore apportando qualche pioggia su alcune aree della regione.

Previsioni meteo martedì

La giornata di oggi inizierà con una mattinata variabile su gran parte della regione e con cieli che si manterranno parzialmente o localmente nuvolosi ovunque ma senza rischio di precipitazioni. Nel pomeriggio qualche debole pioggia la si potrà registrare nelle aree del Cosentino specie tirrenico e interno, mentre dalla serata piovaschi sparsi interesseranno gran parte delle aree tirreniche e in particolare su Catanzarese e Cosentino con possibili sconfinamenti nelle aree interne e localmente sul versante Jonico Catanzarese durante la nottata.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo con valori che continueranno a rimanere nelle medie del periodo, mentre i venti inizieranno a predisporsi da ovest.