La perturbazione sta interessando gran parte della regione fin dalle prime ore della giornata con condizioni meteo in rapido peggioramento e numerosi disagi segnalati in diversi centri del territorio calabrese

Come da previsione il maltempo con una perturbazione da Nord ha raggiunto la Calabria. Fin dal primo mattino infatti forti raffiche di vento stanno interessando l'intera regione accompagnate da piogge localmente intense specie nel Cosentino e Catanzarese.

Ecco alcune raffiche registrate fino ad ora dalle stazioni meteorologiche:

Placanica 133 km/h

Mendicino - Tivolille 114 km/h

Mormanno 103 km/h

Amantea Spiaggia 97 km/h (Di MeteoLogullo)

Mendicino - Volpicchie 92 km/h

Soverato 90 km/h

Altilia 89 km/h

San Nicola da Crissa 87 km/h

Corbino 86 km/h

Pizzo Calabro 79 km/h

Cosenza - Serra Spiga 78 km/h

Petilia Policastro 76 km/h

Allai 76 km/h

Pietrastorta 75 km/h

Marina di Curinga 75 km/h

Crotone - Pertusola 72 km/h

Siderno - Corso Garibaldi 70 km/h

Lamezia Terme 70 km/h

Cosenza - Vaglio Lise 70 km/h (Di MeteoLogullo)

Campora San Giovanni 68 km/h

Belsito 67 km/h