Come da previsione i temporali non hanno tardato la loro formazione. Nel pomeriggio di oggi numerosi temporali hanno interessato le aree della Sila e del Pollino dove si sono verificate precipitazioni localmente intense accompagnate da grandine. In particolare le aree più colpite sono state quelle di Tirivolo, Lorica e Villaggio Mancuso, dove la grandine ha letteralmente imbiancato le strade.

La pioggia è riuscita a sconfinare anche fin sulle coste joniche raggiungendo la città di Catanzaro.

Nei prossimi giorni è attesa una recrudescenza dei fenomeni con temporali sempre più intensi e più diffusi.