Risaliranno a 17 lunedì prossimo, dalle 14 di oggi, le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì le città più calde saranno Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.

Sempre lunedì, 7 città avranno il bollino verde (Bologna, Brescia, Milano, Torino, Triste, Venezia, Verona) e tre il bollino giallo (Ancona, Bolzano, cagliari). Il bollino verde Bollino (Livello 0) indica assenza di rischio e condizioni meteorologiche stabili che non comportano pericoli per la popolazione.

Il bollino giallo (Livello 1) in dica uno stato di pre-allerta. Segnala condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore. Non richiede misure di emergenza, ma richiede attenzione per i soggetti più vulnerabili.