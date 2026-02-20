E anche l'ultimo ciclone Pedro ha raggiunto la Calabria. Fin dalle prime ore della serata di ieri piogge e temporali hanno raggiunto la nostra regione con un netto peggioramento che ha interessato soprattutto la nottata: forti temporali infatti si sono abbattuti sulle aree tirreniche e interne del Cosentino e Catanzarese dove spiccano i 62 mm di Montalto Uffugo in meno di 12 ore. Fenomeni intensi hanno raggiunto anche l'istmo di Catanzaro e le relative aree joniche con temporali intensi accompagnati da grandine.

Ad accompagnare ciò è stato un generale rinforzo dei venti: come previsto infatti il ciclone Pedro ha causato raffiche di vento localmente forti soprattutto su Cosentino e Catanzarese con venti che hanno raggiunto circa i 70 km/h. Per fortuna comunque l'intensità non è paragonabile alle fasi instabili dei giorni precedenti.

L'aria fredda in quota però ha causato anche abbondanti nevicate: la Sila e il Pollino si sono risvegliati con un abbondante coltre bianca a partire dai 1200 m di quota con rovesci di neve che hanno imbiancato anche i principali villaggi come il villaggio Mancuso, Palumbo Sila e anche Camigliatello Silano.