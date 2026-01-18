Nel Reggino, Catanzarese e Crotonese possibili nubifragi e forti raffiche di vento. Mareggiate fino a otto metri. Scuole chiuse a Catanzaro. Ecco le previsioni

La fase più intensa del maltempo è ormai imminente. Il ciclone denominato "Harry" si andrà a collocare tra Sardegna e nord Africa richiamando aria molto umida dai quadranti meridionali capaci di apportare violenti sistemi temporaleschi.

Le aree più a rischio saranno quelle Joniche tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese dove saranno possibili locali nubifragi e accumuli molto abbondanti. Accumuli che saranno abbondanti anche nelle relative aree interne a causa dell'effetto Stau che si andrà a creare con possibili picchi anche oltre i 150 mm.

Ad accompagnare ciò saranno forti raffiche di vento da Est/sud-est che sferzeranno tutte le coste e causando violente mareggiate: esse potranno registrare onde fino ai 7-8 m sulla bassa Calabria Jonica mentre altrove si aggireranno intorno ai 6-7 m di altezza.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta meteo arancione per la giornata di domani sulle aree Joniche del Catanzarese e Crotonese, mentre altrove è stata emessa un’allerta ordinaria gialla. Per l’allerta arancione, domani le scuole a Catanzaro saranno chiuse.