Lavori in corso per la messa in sicurezza dei tratti più esposti alle mareggiate. Il peggioramento atteso tra lunedì e mercoledì, ma già da oggi è allerta gialla

Da Catanzaro a Siderno, amministrazioni già al lavoro per tentare di prevenire i danni dell’ondata di maltempo che dalle prossime ore, secondo le previsioni meteo, colpirà la Calabria.

A Catanzaro Lido, da ieri ruspe al lavoro sulle spiagge per mettere in sicurezza il litorale nei tratti maggiormente esposti alle mareggiate. Stessa decisione in diversi altri comuni come quello di Siderno, nella Locride.

Il messaggio di pre-allerta ai sindaci

Nella giornata di ieri, infatti il dipartimento di Protezione civile ha inviato un messaggio di pre-allerta a tutti i sindaci calabresi, al solo scopo precauzionale.

Già per oggi è stato diramato un bollettino di allerta gialla, unitamente a ciò la Protezione civile regionale ha trasmesso un messaggio di pre-allerta con la richiesta, indirizzata ai Comuni, di verificare le procedure organizzative e operative previste nei piani di protezione civile.

Piogge e temporali da oggi interesseranno le aree joniche della regione tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese. Lo scirocco inizierà anche a creare l’effetto Stau nelle aree interne dove le precipitazioni risulteranno molto abbondanti con accumuli fino ai 100 mm specie sulla bassa Calabria. Altrove invece le precipitazioni risulteranno perlopiù deboli o moderati specie tra Vibonese, Catanzarese Tirrenico e Cosentino.

I venti inizieranno a rinforzarsi da Sud-est con raffiche moderate/forti e mari in rinforzo lungo le coste Joniche.

La seconda fase di maltempo è attesa però tra lunedì e mercoledì quando intensi nubifragi colpiranno tutte le aree joniche della regione accompagnati da forti venti di burrasca e mareggiate violente lungo le coste con onde che potranno superare i 6 metri di altezza.