A Botte Donato -3,4 gradi. Lungo le coste le temperature non hanno superato i 15 gradi. E per domenica attesa una nuova ondata di maltempo
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
La perturbazione che ha interessato la nostra Regione con piogge e locali temporali sparsi sulla Calabria si è ormai allontanata verso Sud. Come da previsione però essa è stata scalzata dall'arrivo di aria decisamente più fredda per il periodo direttamente dalla Russia, la quale ha apportato un deciso e sensibile calo delle temperature. Ecco alcuni valori termici registrati alle ore 7:
Botte Donato -3.4°C
Casali del Manco -3°C
Monte Curcio -2.2°C
Cecita -1.6°C
Acri -1.3°C
Ciricilla -0.7°C
Nocelle -0.4°C
Buturo 0.3°C
Acquaformosa 0.7°C
Campotenese 1.5°C
Villaggio Mancuso 1.9°C
Cotronei 2.5°C
Decollatura 2.6°C
Mongiana 2.8°C
Fitterizzi 3.6°C
Cosenza 3.7°C
Mormanno 4°C
Acri 4.6°C
Fabrizia 4.7°C
Altilia, Rogliano e Carlopoli 5°C
Gambarie 5.5°C
Torano 6.2°C
Anche lungo le coste le temperature si sono mantenute fredde con valori che si sono mantenuti tra i 12°C e i 14-15°C.
Le condizioni meteorologiche si mantengono comunque stabili ovunque con cieli che si rivelano soleggiati o al più poco nuvolosi prima dell'arrivo di una nuova perturbazione dalla giornata di domenica, ma di questo ne riparleremo.