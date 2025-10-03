A Botte Donato -3,4 gradi. Lungo le coste le temperature non hanno superato i 15 gradi. E per domenica attesa una nuova ondata di maltempo

La perturbazione che ha interessato la nostra Regione con piogge e locali temporali sparsi sulla Calabria si è ormai allontanata verso Sud. Come da previsione però essa è stata scalzata dall'arrivo di aria decisamente più fredda per il periodo direttamente dalla Russia, la quale ha apportato un deciso e sensibile calo delle temperature. Ecco alcuni valori termici registrati alle ore 7:

Botte Donato -3.4°C

Casali del Manco -3°C

Monte Curcio -2.2°C

Cecita -1.6°C

Acri -1.3°C

Ciricilla -0.7°C

Nocelle -0.4°C

Buturo 0.3°C

Acquaformosa 0.7°C

Campotenese 1.5°C

Villaggio Mancuso 1.9°C

Cotronei 2.5°C

Decollatura 2.6°C

Mongiana 2.8°C

Fitterizzi 3.6°C

Cosenza 3.7°C

Mormanno 4°C

Acri 4.6°C

Fabrizia 4.7°C

Altilia, Rogliano e Carlopoli 5°C

Gambarie 5.5°C

Torano 6.2°C

Anche lungo le coste le temperature si sono mantenute fredde con valori che si sono mantenuti tra i 12°C e i 14-15°C.

Le condizioni meteorologiche si mantengono comunque stabili ovunque con cieli che si rivelano soleggiati o al più poco nuvolosi prima dell'arrivo di una nuova perturbazione dalla giornata di domenica, ma di questo ne riparleremo.