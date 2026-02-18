La nuova perturbazione porterà anche venti forti, ma con raffiche meno potenti di quelle dei giorni scorsi. Sarà però l’ultima di questa lunghissima fase di eventi meteorologici estremi
L'ennesimo ciclone ha abbandonato la Calabria. Il suo passaggio purtroppo è stato ancora una volta devastante con numerosi allagamenti, frane e smottamenti che hanno interessato le aree tirreniche e interne della regione e soprattutto tanti disagi legati alle forti raffiche di vento di tempesta che hanno superato abbondantemente i 100 km/h. In queste ore però le condizioni meteorologiche si mantengono stabili con una nuova pausa dalle precipitazioni fino al pomeriggio di giovedì e ciò servirà per dare una boccata d'ossigeno per le aree devastate dal maltempo.
Nuova intensa perturbazione in arrivo
Purtroppo però dalla serata di giovedì una nuova e intensa perturbazione raggiungerà ancora una volta la nostra regione apportando piogge, temporali e forti raffiche di vento.
Come sempre le aree più colpite saranno quelle tirreniche e interne calabresi dal Cosentino al Reggino passando dal Lametino e Vibonese, ma i fenomeni saranno in sconfinamento fin verso le aree joniche del Catanzarese e Reggino.
Ad accompagnare ciò saranno nuove raffiche di vento che, anticipiamo subito, non saranno violente come i giorni scorsi, ma comunque localmente si riveleranno forti e con raffiche che potranno superare i 70-80 km/h in particolare lungo le aree interne e joniche della regione.
Abbiamo però una bellissima notizia: tale perturbazione sarà l'ultima di questa lunghissima fase di maltempo che attanaglia la Calabria da oltre un mese. A partire dal weekend infatti è attesa una fase di tempo stabile e soleggiato su tutta la Calabria e che durerà, su per giù, per l'intera settimana entrante.